Société

Plus de 200 intervenants mobilisés pour maîtriser l’incendie de la forêt de Tafoughalt près de Tanger

L'incendie qui s’est déclaré dans la nuit de vendredi dernier sur la forêt de Tafoughalt a déjà ravagé plus de 42 hectares de couvert forestier. (S.Kadry/Le360)

Plus de 200 intervenants sont mobilisés pour maîtriser l’incendie qui a ravagé plus de 42 hectares de la forêt de Tafoughalt, dans la préfecture de Fahs-Anjra, près de Tanger. Après plusieurs heures d’interventions terrestres et aériennes, les principaux foyers sont désormais sous contrôle, tandis que quelques poches de feu subsistent dans des zones difficiles d’accès.

Par Said Kadry
Le 22/09/2026 à 18h30

Plus de 200 éléments des équipes d’intervention sont mobilisés pour venir à bout de l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit de vendredi dernier au sein de la forêt de Tafoughalt, relevant de la commune rurale de Melloussa, dans la préfecture de Fahs-Anjra. Le feu a déjà ravagé plus de 42 hectares de couvert forestier.

Les opérations de lutte contre l’incendie se poursuivaient ce mardi matin afin d’éteindre les derniers foyers et de contenir le feu sur plusieurs fronts. La mobilisation des autorités et des différents services intervenant dans la préfecture de Fahs-Anjra vise notamment à éviter une reprise des flammes sous l’effet de vents forts et leur propagation vers d’autres espaces forestiers.

Dès les premières heures du déclenchement du feu de forêt, une cellule de veille a été mise en place sous la supervision directe du wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, également gouverneur de la préfecture de Fahs-Anjra. Un dispositif humain exceptionnel a été engagé pour faire face au sinistre, qui s’est propagé sur une superficie importante.

Les principaux foyers sous contrôle

La mobilisation réunit notamment les Forces armées royales, la Gendarmerie royale, les Forces auxiliaires, la Protection civile, les autorités locales et leurs auxiliaires, l’Agence nationale des eaux et forêts, ainsi que les équipes de la Promotion nationale.

Sont également mobilisés les différents services d’appui ainsi que des volontaires issus de la population locale. Le gouverneur de Fahs-Anjra et le secrétaire général de la préfecture sont présents sur le terrain pour superviser les opérations et assurer la coordination entre les différents intervenants.

Les interventions se poursuivent jour et nuit, avec la mobilisation de ressources humaines et d’importants moyens logistiques. Les opérations portent notamment sur l’intervention au sol, l’ouverture de pistes, le confinement des foyers et la sécurisation des zones situées à proximité du feu.

L'incendie de la forêt de Tafoughalt. (S.Kadry/Le360). سعيد قدري

Ces efforts, qui se sont poursuivis pendant près de 26 heures sans interruption, ont permis d’enregistrer une avancée dans la maîtrise de la situation, malgré la difficulté du relief et des conditions météorologiques défavorables.

Deux jours après une première maîtrise d’une grande partie de l’incendie, les flammes ont repris durant la nuit. La lutte contre le feu avait notamment bénéficié d’interventions aériennes menées par des appareils de la Gendarmerie royale et des Forces royales air.

Les équipes engagées au sol ont également joué un rôle central dans la progression des opérations, en intervenant directement dans les zones touchées, dans des conditions particulièrement difficiles.

À ce stade, les principaux foyers de l’incendie sont sous contrôle. Quelques foyers limités subsistent toutefois dans des zones accidentées, difficilement accessibles par voie terrestre, qui restent placées sous surveillance dans l’attente d’une amélioration des conditions météorologiques permettant de reprendre les interventions au sol et de parvenir à l’extinction complète du feu.

Par Said Kadry
Le 22/09/2026 à 18h30
#Incendie#Feu de forêt#forêt de Tafoughalt#Tanger

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