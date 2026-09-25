Législatives: voici le décompte définitif, avec 97 sièges, le PAM est le vainqueur du scrutin

Les résultats définitifs des élections législatives du 23 septembre 2026 concordent en tous points avec les résultats généraux provisoires annoncés dans la foulée du scrutin. Le ministère de l’Intérieur l’a confirmé dans un communiqué diffusé ce vendredi 25 septembre à l’issue des travaux des commissions de recensement.

Les commissions provinciales et régionales de recensement des voix, présidées par des magistrats, ont achevé leurs opérations dans l’ensemble des préfectures, provinces, préfectures d’arrondissements et régions du Royaume, indique le communiqué. Elles ont procédé au dépouillement et à la proclamation des résultats du scrutin du mercredi 23 septembre, relatif à l’élection des membres de la Chambre des représentants. Les procès-verbaux correspondants ont été établis et un exemplaire déposé auprès de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

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Le ministère de l’Intérieur rappelle à cette occasion les résultats généraux, annoncés officiellement au niveau des circonscriptions électorales locales et régionales.

Le Parti authenticité et modernité (PAM) arrive en tête avec 97 sièges. Le Rassemblement national des indépendants (RNI) obtient 66 sièges, suivi de l’Istiqlal avec 65 sièges. Le Parti de la justice et du développement (PJD) décroche 54 sièges, devant le Mouvement populaire (29 sièges) et l’Union socialiste des forces populaires (26 sièges).

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) remporte 19 sièges. L’Union constitutionnelle en obtient 17. Le Mouvement démocratique et social et la coalition de la gauche se partagent 8 sièges chacun. Le Front des forces démocratiques et le parti Insaf décrochent chacun 2 sièges. Le Parti des Néo-Démocrates et le Parti de l’unité et de la démocratie ferment la marche, avec un siège chacun.

Le ministère de l’Intérieur rappelle par ailleurs les voies de recours ouvertes aux candidats, conformément à la loi organique relative à la Chambre des représentants. En vertu de l’article 86 de ce texte, toute candidate ou tout candidat concerné peut consulter, au siège de l’autorité administrative locale, de la préfecture, de la province, de la préfecture d’arrondissement ou du siège de la wilaya de la région, les procès-verbaux des bureaux de vote, des bureaux centralisateurs et de la commission de recensement compétente. Ce droit de consultation s’exerce durant huit jours pleins, aux heures ouvrables, à compter de la date de dépôt des procès-verbaux.

La même loi organique accorde à tout candidat dont l’élection a fait l’objet d’un recours le droit de consulter les procès-verbaux des opérations électorales et d’en obtenir copie, au même siège. Ce droit s’exerce dans un délai de huit jours ouvrables, à compter de la date de réception de la requête de recours.