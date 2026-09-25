Législatives 2026: l’UC et le MDS forment un groupe parlementaire commun

Aux résultats de ces législatives 2026, l’Union constitutionnel (UC) a obtenu 17 sièges et le Mouvement démocratique et social (MDS) 8 sièges au Parlement. Pour une meilleure représentativité, à la Chambre des représentants, ces deux partis qui partagent les mêmes idéaux politiques ont décidé de créer un seul et même groupe parlementaire. C’est ce qui ressort d’un communiqué qui vient tout juste d’être publié ce vendredi 25 septembre 2026.

​Cette alliance s’inscrit dans la continuité directe d’une collaboration fructueuse entamée lors de la précédente mandature. Durant cette période, la synergie entre l’Union constitutionnelle et le Mouvement démocratique et social avait permis d’assurer une présence institutionnelle remarquée, caractérisée par une forte complémentarité dans le travail législatif et une grande cohérence d’action. C’est au terme de consultations approfondies menées entre les directions des deux partis et leurs parlementaires que la décision a été prise d’ancrer de nouveau cette démarche commune.

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«À travers cette décision, les deux partis réaffirment leur volonté partagée de développer une dynamique ayant fait ses preuves, tout en préservant l’identité et l’indépendance de chaque formation au service du travail parlementaire et de l’intérêt national», précisent le tandem Joudar-Archane. Ces deux chefs de parti rappellent que ce partenariat d’action s’articule autour du respect strict de l’identité, de la doctrine et de l’indépendance de chacun.

​Pour cette nouvelle législature, le groupe unifié entend consolider ses acquis et optimiser l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles. L’accent sera mis sur le renforcement de la performance législative, l’efficacité du contrôle de l’action gouvernementale et la portée du plaidoyer institutionnel. Les deux formations politiques réaffirment ainsi leur volonté d’agir en parfaite harmonie afin de porter les attentes et d’assurer la défense des intérêts des citoyennes et des citoyens.