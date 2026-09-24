﻿Législatives 2026: le PAM exulte après sa victoire

Mehdi Bensaid, membre de la présidence collégiale du PAM, à l'annonce de la victoire aux législatives. (A.Et-Tahiry/Le360)

«El hamdoulillah», ce sont les seuls mots qu’a pu prononcer Mehdi Bensaid, réélu à la Chambre des représentants dans la circonscription de Rabat-Océan.

Sous les acclamations des militants du PAM, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a donné rendez-vous aux journalistes ce jeudi pour animer une conférence de presse durant laquelle il devrait commenter cette victoire.

Selon les résultats annoncés par le ministre de l’Intérieur, le parti du Tracteur est arrivé en tête des législatives avec 97 sièges suivi du RNI (66 sièges), l’Istiqlal (65), PJD (54), le MP (29 sièges). L’USFP a remporté 26 sièges et le PPS s’est contenté de seulement 19 sièges.

Selon la même source, le nombre total d’électeurs inscrits a atteint 15,8 millions. Le scrutin a mobilisé près de 6 millions d’électeurs et électrices. Le taux de participation national s’établit à 38%, marquant une nette baisse par rapport aux échéances précédentes (50,88 % en 2021 et 42,27 % en 2016).

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Un engouement particulièrement fort a été enregistré, avec des taux atteignant 77% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et 65,42% dans celle de Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Les législatives du 23 septembre 2026 a connu l’implication de 28 partis politiques (incluant une alliance de deux formations), lesquels ont présenté un total de 1.847 listes (locales et régionales) regroupant 7.277 candidats, soit 18 candidats pour un siège.

Le scrutin a été couvert par 3.006 observateurs accrédités ainsi que 200 observateurs internationaux (représentant des ONG et instances d’Afrique, d’Europe, des Amériques et du Moyen-Orient).