Politique

Législatives 2026: Adib Benbrahim annonce sa réélection à Rabat-Chellah

Adib Benbrahim. (A.Et-Tahiry/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Abderrahim Et-Tahiry
Le 24/09/2026 à 01h00

VidéoAccueilli par des militants en liesse à son arrivée au siège du PAM à Rabat, Adib Benbrahim s’est félicité de son score à Rabat-Chellah et des premières remontées enregistrées par son parti, dans l’attente des résultats officiels.

Adib Benbrahim, tête de liste du Parti authenticité et modernité (PAM) dans la circonscription de Rabat-Chellah, a annoncé sa réélection à l’issue du scrutin législatif de ce mercredi 23 septembre.

À son arrivée au siège du PAM à Rabat pour la soirée électorale, accueilli par des militants célébrant les premières remontées du scrutin, le député sortant s’est montré satisfait de sa performance électorale. «C’est officiel, j’ai été réélu à Chellah et je suis satisfait de mon score et de celui de mon parti à Rabat», a-t-il déclaré.

Adib Benbrahim a également fait état de premières tendances favorables au PAM à l’échelle nationale, tout en appelant à la prudence dans l’attente de la proclamation des résultats officiels. «Les résultats préliminaires du PAM sont globalement positifs, en attendant la confirmation officielle», a-t-il ajouté.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Abderrahim Et-Tahiry
Le 24/09/2026 à 01h00
#Adib Benbrahim#PAM#résultats#élections législatives 2026#Rabat-Chellah

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