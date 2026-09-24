Législatives 2026: Adib Benbrahim annonce sa réélection à Rabat-Chellah

Adib Benbrahim, tête de liste du Parti authenticité et modernité (PAM) dans la circonscription de Rabat-Chellah, a annoncé sa réélection à l’issue du scrutin législatif de ce mercredi 23 septembre.

À son arrivée au siège du PAM à Rabat pour la soirée électorale, accueilli par des militants célébrant les premières remontées du scrutin, le député sortant s’est montré satisfait de sa performance électorale. «C’est officiel, j’ai été réélu à Chellah et je suis satisfait de mon score et de celui de mon parti à Rabat», a-t-il déclaré.

Adib Benbrahim a également fait état de premières tendances favorables au PAM à l’échelle nationale, tout en appelant à la prudence dans l’attente de la proclamation des résultats officiels. «Les résultats préliminaires du PAM sont globalement positifs, en attendant la confirmation officielle», a-t-il ajouté.