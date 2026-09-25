Société

Chefchaouen- Bab Berred: quand une rumeur perturbe la circulation

Une route dans la Région de Tanger-Assilah.

Revue de presseLe ministère de l’Équipement et les autorités provinciales démentent catégoriquement les rumeurs de fermeture de la route nationale entre Bab Berred et Chefchaouen. Une enquête administrative a été ouverte et les autorités locales rappellent aux usagers de consulter uniquement les services compétents pour s’informer sur l’état des routes. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 25/09/2026 à 20h08

L’information faisant état de l’interruption de la circulation sur la route nationale n° 2 reliant Bab Berred à Chefchaouen, ou de sa fermeture au transport de personnes et de marchandises, largement relayée sur les réseaux sociaux, est infondée.

C’est ce qu’a confirmé jeudi un communiqué du ministère de l’Équipement et de l’Eau, en plus de la réaction des autorités provinciales qui ont ouvert une enquête administrative dans ce cadre.

D’après les sources du quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 26 et 27 septembre, les autorités provinciales de Chefchaouen ont appelé les usagers de cette route à s’informer sur l’état du réseau routier auprès des services compétents et non sur les réseaux sociaux.

L’appel des autorités provinciales de Chefchaouen a également demandé aux usagers de la route d’éviter de relayer des informations non vérifiées, susceptibles de créer la confusion et de provoquer des perturbations dans les circuits de transport et d’approvisionnement dans la région. La circulation sur la route nationale entre Bab Berred et Chefchaouen demeure normale, souligne la même source.

Dans ce sillage, fait remarquer le quotidien, plusieurs routes de la province de Chefchaouen qui la relient à Tétouan et à Al Hoceima seraient menacées par l’instabilité des versants montagneux, provoquant des effondrements massifs de terrain et des phénomènes d’érosion, particulièrement amplifiés lors des saisons de fortes pluies.

De même, les infrastructures d’accès à la ville de Chefchaouen subissent la pression de l’érosion géologique, indiquent les mêmes sources.

Par ailleurs, ajoute le quotidien, la route côtière reliant Al Hoceima et Tétouan souffre de dégradations importantes. Son revêtement subit une usure prononcée, accentuée par le trafic dense et les intempéries, suscitant de vives réclamations de la part des usagers de cet axe routier.

Par La Rédaction
Le 25/09/2026 à 20h08
#Chefchaouen#Route#Ministère de l'Equipement et de l'Eau

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