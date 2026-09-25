F-16 et Rafale dans le même ciel: grand entraînement conjoint franco-marocain dans le Vaucluse

Les Forces Royales Air (FRA) et l’armée de l’air et de l’espace française engagent un nouveau cycle d’entraînement commun. Baptisé ORYX26, cet exercice bilatéral se tiendra du 28 septembre au 2 octobre 2026 sur la base aérienne 115 d’Orange-Caritat, dans le Vaucluse.

Contactée par Le360, l’armée de l’Air et de l’Espace française indique que le détachement marocain a pris ses quartiers sur la base dès le 23 septembre, soit cinq jours avant le lancement des premières missions. Ce délai lui permet de s’installer, de se familiariser avec les infrastructures et de préparer les vols aux côtés de ses homologues français.

Côté marocain, les FRA mobilisent quatre F-16 et un détachement d’une cinquantaine de personnes, entre pilotes, mécaniciens et personnels de soutien. Côté français, ce sont les Rafale et le personnel de la 5ème escadre de chasse, unité stationnée à Orange, qui seront engagés. Les appareils des deux pays évolueront ainsi dans le même espace aérien, sur une base qui constitue le port d’attache de l’escadre française.

Un des F-16 mobilisés par les FRA. (PHOTO: Forum Far-Maroc/Facebook)

L’objectif est «de renforcer la connaissance mutuelle et l’interopérabilité entre les forces aériennes françaises et marocaines». Durant cinq jours, les équipages engagés «devront planifier, exécuter et débriefer des missions aériennes dans un environnement tactique réaliste intégrant des menaces air-air et sol-air simulés».

Selon l’armée de l’air et de l’espace française, ORYX26 s’inscrit dans la continuité de l’exercice bilatéral Marathon, organisé au Maroc en 2025. Du 23 juin au 4 juillet de cette année-là, les deux armées de l’air avaient conduit l’exercice conjoint entre Guelmim et Marrakech.

Lors de l'exercice qui mobilise les Forces royales Air et l’armée de l’Air et de l’Espace de la République française.

Cinq Rafale de la 4ème escadre de chasse avaient alors été déployés, épaulés par un avion ravitailleur A330 MRTT basé à Marrakech. Les équipages avaient multiplié les ravitaillements en vol et les missions d’appui aérien rapproché aux côtés des F-16 marocains.