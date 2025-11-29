Défense. Exercice naval Chebec 25: retour en images sur trois semaines de manœuvres franco-marocaines

Du 3 au 22 novembre, la France et le Maroc ont mené une nouvelle édition de l’exercice naval CHEBEC.

L’exercice naval Chebec 25 s’est officiellement terminé après trois semaines d’activités menées des deux côtés de la Méditerranée. Cette nouvelle édition, devenue un rendez-vous régulier pour les deux marines, a proposé un programme dense composé de séquences à quai, de manœuvres en mer et de patrouilles communes.

📍 Méditerranée | Retour sur l'exercice 🇲🇦-🇫🇷 #CHEBEC25



⚓ Entraînements dans différents domaines de luttes avec des moyens 🇲🇦 et 🇫🇷



🤝 Entretien de la relation de confiance entre les marines 🇲🇦 et 🇫🇷 et de leur capacité à opérer #ensemble pour la sécurité maritime en… pic.twitter.com/hnl6MZGe9q — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) November 28, 2025

Organisé pour consolider la coopération opérationnelle entre la Marine royale marocaine et la Marine nationale française, Chebec 25 a rassemblé un dispositif élargi et des moyens navals et aériens importants. L’objectif était d’améliorer les procédures communes et de tester les capacités d’action conjointe dans des situations réalistes.

Chebec 25 s’est déroulé selon un calendrier en trois étapes. La première phase, du 7 au 12 novembre, a eu lieu à Toulon et à la base d’aéronautique navale de Hyères. Elle a été consacrée à des ateliers, des conférences et des exercices préparatoires visant à harmoniser les méthodes de travail des deux marines.

📍 Méditerranée | Début de l'exercice aéromaritime 🇲🇦-🇫🇷 CHEBEC 25



➡️ Exercice annuel de préparation aux situations de crise en mer



⚔️ Séquences d'entraînement dans plusieurs domaines dont la lutte anti-sous-marine



🤝 Coopération durable et confiance mutuelle entre les… pic.twitter.com/G1JDtAkmqf — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) November 13, 2025

La seconde phase, du 12 au 17 novembre, s’est tenue en mer entre Toulon et Tanger. Elle a été marquée par des manœuvres opérationnelles: lutte sous-marine, défense anti-aérienne, exercices anti-surface et scénarios de détection. Les bâtiments ont ensuite fait escale à Tanger du 17 au 20 novembre.

Enfin, une ultime phase en mer, du 20 au 22 novembre, a permis aux deux marines de conduire une patrouille OPS conjointe focalisée sur la surveillance et la coordination en conditions proches du réel.

⚔️ Dernière étape : une patrouille opérationnelle conjointe en Méditerranée.



🤝 Elle illustre la confiance, la coordination et la capacité d’action partagée entre les marines 🇫🇷🇲🇦 engagées pour la sécurité maritime.#MarineNationale #MarineRoyaleMarocaine #cooperation #CHEBEC pic.twitter.com/aZrDBs1a0H — Cecmed (@Cecmed_Off) November 19, 2025

Les moyens engagés témoignent de l’importance accordée à cet exercice. Le Maroc a déployé la frégate Mohammed VI (type FREMM) et un hélicoptère Panther STD2, mobilisés pour des exercices de détection et de réaction tactique.

Fragata clase 'La Fayette' 🇫🇷 @MarineNationale en su tránsito por el estrecho de Gibraltar tras finalizar las maniobras Chebec 25.#chebec25 pic.twitter.com/qZYoJUtcpR — @maritimegraphy (@maritimegraphy) November 21, 2025

La France a engagé une frégate légère furtive, un hélicoptère Panther et un sous-marin nucléaire d’attaque, participant pour la deuxième année consécutive. Ces capacités variées ont permis de couvrir un large spectre d’activités (lutte sous-marine, anti-aérienne, anti-surface, plongée, surveillance maritime et entraînements interarmées).

Précédemment contacté par Le360, l’État-major français des armées avait déclaré que «l’exercice Chebec 2025 continue de marquer un jalon important dans la coopération opérationnelle entre la Marine nationale française et la Marine royale marocaine».

«Pilier de la coopération bilatérale franco-marocaine, les activités navales se traduisent par des actions conjointes dans les domaines de l’entraînement, de la formation, de l’hydrographie, de l’océanographie et du soutien technique. Les deux nations réaffirment également leur volonté commune de renforcer le dialogue et la coopération régionale dans le cadre de l’Initiative 5+5 Défense», avait commenté l’État-major français des armées.

Arrivée à Toulon de la frégate Mohammed VI pour l’exercice naval maroco-français Chebec 25. (Chloé Labedan / Marine nationale française)