Le Maroc participe à la 66ème édition d’UNITAS, le plus ancien exercice naval multinational au monde

Lors de l'ouverture de l'exercice naval multinational UNITAS aux États-Unis.

Lancé le 15 septembre à la base navale de Mayport en Floride, aux États-Unis, l’exercice multinational UNITAS, le plus ancien au monde, réunit cette année 25 pays. Le Maroc y participe aux côtés des plus grandes marines internationales.

Par La Rédaction
Le 17/09/2025 à 10h40

UNITAS, qui signifie «unité» en latin, est l’exercice naval multinational annuel le plus ancien au monde. Sa 66ème édition mobilise près de 8.000 militaires issus de 25 pays, appuyés par plusieurs navires, sous-marins et aéronefs. Les opérations se déroulent au large de la côte Est des États-Unis, ainsi qu’à terre dans les environs de la base navale de Mayport (Floride), de Camp Lejeune (Caroline du Nord) et de Norfolk (Virginie), jusqu’au 6 octobre.

Le Maroc figure parmi les pays participants aux côtés de l’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Mexique, de l’Espagne, des Pays-Bas, ou encore des États-Unis, hôte de l’édition.

UNITAS est un exercice multinational complet qui vise à renforcer l’interopérabilité, améliorer l’état de préparation opérationnelle et favoriser des partenariats durables entre les nations participantes. Par un mélange d’entraînement avancé à la guerre navale, d’échanges culturels et de commémorations historiques, l’objectif est de démontrer ensemble l’engagement en faveur de la sécurité maritime, de la réponse aux crises et des valeurs partagées qui unissent toutes les forces participantes dans la défense de la liberté et de la stabilité mondiale, indique un communiqué de l’U.S. Naval Forces Southern Command/U.S. 4th Fleet Public Affairs.

Dans le détail, cet exercice comportera une large gamme d’activités. Lors de la phase à quai, les forces participeront à des échanges d’expertise, des symposiums professionnels et des programmes d’échanges d’équipages. À terre, les marins et marines perfectionneront leurs compétences en réponse médicale, en cybersécurité et en opérations critiques de plongée et de sauvetage, indique une vidéo publiée sur le compte Facebook de l’U.S Naval Forces Southern Command.

En mer, l’action s’intensifiera avec des exercices de tir réel, notamment un exercice de neutralisation de navire, un débarquement amphibie de la mer vers la terre et un retrait de forces. UNITAS mettra à l’épreuve toutes les opérations de guerre navale et inclura le retour de systèmes hybrides et sans pilote, soulignant le développement de la flotte hybride de l’US Navy.

À l’issue d’UNITAS 2025, les hauts responsables présents se réuniront pour célébrer le 250ème anniversaire de la marine américaine, rendant hommage à l’héritage de la protection des intérêts américains, à la promotion de la sécurité mondiale et au renforcement de l’unité maritime pour un monde plus sûr et plus stable.

