Soupçons d’irrégularités électorales à Tanger: une commission du ministère de l’Intérieur dépêchée à la wilaya

Le360 a appris ce samedi que tous les éléments entourant l’affaire des irrégularités électorales survenues au bureau de vote n° 82 de l’école Al Qods, dans le quartier de Casabarata, ont été exposés dans le cadre de l’enquête administrative en cours au sein de la wilaya de Tanger.

Les responsables de la wilaya ont également présenté aux membres de la commission, lors de cette réunion d’environ deux heures, l’ensemble des détails liés au déroulement du scrutin à Tanger, marqué selon eux par un grand succès à tous les niveaux.

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Par ailleurs, les éléments de la wilaya ont, dans le cadre des investigations menées, auditionné le caïd de l’annexe administrative concernée. Ce dernier a détaillé les conditions dans lesquelles il avait réceptionné les documents électoraux auprès des services de la wilaya, avant de les remettre, le jour du scrutin et conformément aux procédures habituelles, au président du centre de vote installé dans cette école.

Les investigations du ministère de l’Intérieur devraient permettre de faire toute la lumière sur cette affaire, qui a suscité une vive réaction de l’opinion publique locale et nationale, notamment après l’annonce d’un mandat de recherche visant Mounir Laymouri, maire de Tanger, et l’interpellation par les services de sécurité de cinq personnes soupçonnées d’implication dans ce dossier controversé.