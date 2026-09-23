Politique

Tanger: enquête ouverte et garde à vue pour un individu pris en possession de documents électoraux dans un bureau de vote

Lors des opérations de vote au bureau installé à l'école Ichraqa Soufla, relevant de la commune rurale de Hjar Ennhal, relevant de Tanger. (S.Kadry/Le360)

Suite à la diffusion d’images sur les réseaux sociaux montrant l’interpellation d’un individu dans un bureau de vote à Tanger en possession de documents électoraux, le parquet a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête. Le suspect a été placé en garde à vue afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 16h16

Faisant suite aux informations relayées sur les réseaux sociaux concernant l’interpellation d’un individu au sein d’une école abritant un bureau de vote à Tanger, en possession d’un sac contenant des documents électoraux, le procureur général du Roi près le tribunal de première instance de Tanger a émis un communiqué officiel.

La justice annonce ainsi l’ouverture immédiate d’une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. Dans ce cadre, le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’investigation.

Les investigations se poursuivent activement sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident. Les suites légales appropriées seront prises dès la clôture des enquêtes.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 16h16
#Fraude#Elections#Tanger

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