Politique

Santé: les nominations et révocations de dernière minute se poursuivent

Le siège du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Rabat.. Adil_Gadrouz

Revue de presseAlors que le mandat gouvernemental touche à sa fin, des nominations et des suspensions ont été décidées au sein de certains établissements de santé publics. Des voix syndicales les dénoncent et appellent à la transparence et à l’égalité des chances, rapporte le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Par La Rédaction
Le 25/09/2026 à 21h21

Alors que le secteur de la santé publique effectue sa transition vers la formule des Groupements sanitaires territoriaux (GST) à l’échelle nationale et que le mandat gouvernemental touche à sa fin, des nominations et des suspensions ont été décidées au sein de certains établissements de santé publics.

Ce qui a suscité moult interrogations et polémiques dans le secteur, souligne le secrétaire régional du Groupement sanitaire territorial & Agences sanitaires, Hamza Ibrahimi.

Dans une déclaration au quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 26 et 27 septembre, Hamza Ibrahimi a fait savoir que «l’hôpital de proximité de Ksar El Kebir était fermé depuis presque dix mois. La priorité devrait être le renforcement de la structure médicale afin d’offrir des soins à la population locale au lieu de se limiter au changement du responsable administratif».

Dans ce cadre, il s’est interrogé sur la nomination de cadres précédemment démis de leurs fonctions.

Il a notamment précisé que le directeur général du Groupement sanitaire territorial avait nommé des responsables dont certains avaient été limogés par le passé.

À ce propos, il a cité le cas d’un technicien, démis de ses fonctions, qui vient d’être promu à des postes de responsabilité au sein d’un établissement de santé public, avant de s’interroger sur les critères suivis dans le cadre de ces nominations.

Le timing de ces nominations, à la veille des élections législatives, a également été soulevé par le syndicaliste. Et d’ajouter que «la situation au sein de l’hôpital provincial de Larache interpelle à plus d’un titre, exige une refonte globale de la structure et nécessite l’ouverture des postes de responsabilité aux concours, dans le cadre de la transparence et de l’égalité des chances».

Par La Rédaction
Le 25/09/2026 à 21h21
#Santé#nominations#gouvernement

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