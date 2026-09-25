Salé: une enquête ouverte après l’agression présumée d’un député du PAM

Le service provincial de la police judiciaire de Salé a ouvert, vendredi 25 septembre, une enquête préliminaire concernant la tentative d’agression dont a été victime un parlementaire du PAM, survenue le jour du vote des élections législatives, mercredi dernier.

Dans une communication avec le quotidien Assabah, le parlementaire a confirmé cet incident, survenu alors qu’il se dirigeait en voiture vers le bureau de vote. Arrêté sur le boulevard Palestine, il a été percuté par l’arrière par un autre véhicule, conduit par le bras droit de la tête de liste du Mouvement populaire (MP). Le député est sorti pour constater les dégâts, mais il a été violemment pris à partie par le conducteur, qui l’a menacé de mort et s’est avancé vers lui avec agressivité, rapporte Assabah de ce week-end (26 et 27 septembre).

Pris de panique, le parlementaire a sauté sur le trottoir et heurté violemment un mur, se blessant à la main. Il s’est immédiatement rendu à l’hôpital, où il a reçu les premiers soins, avant d’aviser la cellule de suivi des élections, présidée par le procureur du Roi et le gouverneur de la ville. La plainte a ensuite été redirigée vers le service provincial de la police judiciaire, dans le quartier Assalam, pour poursuivre l’enquête, d’autant que le parlementaire a fourni un certificat médical attestant de son incapacité physique.

Le plaignant, qui préside l’arrondissement de Bettana, s’est rendu au siège de la police dans la matinée du vendredi 25 septembre, pour compléter l’enquête et, éventuellement, faire convoquer le bras droit de la tête de liste du MP, qui participait pour la première fois aux élections et a décroché un siège à la surprise générale.

Le journal Assabah a tenté de contacter le parlementaire haraki pour connaître son avis sur le sujet, mais son téléphone est resté éteint toute la matinée de vendredi, après avoir été coupé directement après l’annonce des résultats, son propriétaire ayant quitté Salé vers une destination que seuls ses proches connaissent.

Ce nouveau venu à la Chambre des représentants a évincé le dirigeant du RNI, Noureddine Lazrek, et son fils, qui avaient représenté la ville durant des mandats successifs. Il a également écarté le dirigeant du PPS, Mohamed Aouad, au milieu des protestations de plusieurs têtes de liste, qui l’ont accusé d’avoir commis des violations avant et pendant la campagne électorale.

L’un des candidats battus s’apprête à déposer un recours devant la Cour constitutionnelle, sachant que le représentant du PJD a décroché la première place, suivi du plaignant, puis de son adversaire, le représentant du MP, et de Sentissi en quatrième place, écrit Assabah. Les observateurs des affaires locales attendent les résultats des investigations préliminaires en cours, sachant que le plaignant, sous le choc, a décidé de poursuivre en justice le bras droit de la tête de liste du MP.