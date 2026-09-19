À Salé, les travaux d’élargissement de la route côtière démarrent bientôt

Initié par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le projet, qui s’étend de Bab Charafat à la commune d’Ameur, consiste à élargir la route à trois voies dans les deux sens, pour un investissement global de 45,8 millions de dirhams.

L’ouvrage comprend également l’asphaltage de la route ainsi que l’installation d’un éclairage public moderne. Il s’agit de l’un des grands projets menés par les autorités de la ville. D’une durée de six mois, les travaux ont été confiés à une entreprise marocaine de travaux publics.