Société

À Salé, les travaux d’élargissement de la route côtière démarrent bientôt

Salé va se doter d’une large route côtière longeant son littoral entre le quartier Sidi Moussa et la commune d’Ameur.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/09/2026 à 08h00

VidéoSalé va se doter d’une large route côtière longeant son littoral entre le quartier Sidi Moussa et la commune d’Ameur. Les travaux d’agrandissement et d’embellissement commenceront bientôt.

Initié par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le projet, qui s’étend de Bab Charafat à la commune d’Ameur, consiste à élargir la route à trois voies dans les deux sens, pour un investissement global de 45,8 millions de dirhams.

L’ouvrage comprend également l’asphaltage de la route ainsi que l’installation d’un éclairage public moderne. Il s’agit de l’un des grands projets menés par les autorités de la ville. D’une durée de six mois, les travaux ont été confiés à une entreprise marocaine de travaux publics.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/09/2026 à 08h00
#Salé#Infrastructures#Route#Littoral#Aménagement

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