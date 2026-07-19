Salé: le pont ferroviaire et la route menant vers le quartier Karima élargis à trois voies

Ces travaux concernent notamment l’élargissement à trois voies, dans chaque sens, du tronçon routier enjambant le pont ferroviaire près du centre commercial Carrefour. Les usagers ont accueilli avec satisfaction cet agrandissement, appelé à fluidifier la circulation à ce niveau.

L’élargissement de la voie ferroviaire LGV s’inscrit dans le cadre du vaste programme mis en place par l’ONCF pour la construction de la ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech, via Rabat.

Pour rappel, le réaménagement et l’élargissement des ouvrages d’art ferroviaires à Salé, notamment ceux liés à la future LGV et au Réseau express régional, sont portés et financés par l’Office national des chemins de fer (ONCF), en partenariat avec le Royaume du Maroc, les collectivités locales et la région de Rabat-Salé-Kénitra.