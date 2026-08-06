Près de la marina de Salé, les terrains de proximité attirent de nombreux jeunes sportifs

À quelques pas de la marina de Salé, plusieurs terrains de sport de proximité attirent de nombreux jeunes sportifs, souvent encadrés par des entraîneurs.

Ces terrains, bien aménagés, ne désemplissent pas. Pour y accéder, les jeunes doivent généralement réserver au préalable afin de pouvoir disputer une rencontre sportive. Cette organisation permet de mieux gérer l’affluence et de garantir une utilisation régulière de ces équipements.

Ces infrastructures ont été réalisées, le plus souvent, dans le cadre d’un partenariat entre la grande wilaya de Rabat et certaines municipalités. Elles s’inscrivent dans une dynamique plus large de développement des espaces publics, de promotion du sport de proximité et d’amélioration du cadre de vie des habitants.

L’emplacement de ces terrains à Salé apporte une réelle valeur ajoutée aux espaces verts qui les entourent, ainsi qu’à l’ensemble de la vallée du Bouregreg. Entre la proximité de la marina, les aménagements paysagers et la présence d’équipements sportifs accessibles, le site attire aussi bien les jeunes que les familles et les promeneurs.

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Interrogé sur place, un visiteur s’est dit émerveillé par les lieux, exprimant le souhait de voir d’autres régions s’inspirer de ce modèle pour édifier des terrains de proximité similaires.

À Salé, ces terrains de proximité illustrent l’importance des équipements sportifs dans l’animation des espaces urbains. En offrant aux jeunes un lieu encadré, verdoyant et accessible, ils contribuent à faire de la vallée du Bouregreg un espace de détente, de sport et de respiration pour les habitants.