Bouznika: en prévision d’un projet touristique émirati, le domaine public maritime récupéré

Les autorités locales de Bouznika sont en train de finaliser les dernières démarches juridiques et administratives en vue de récupérer le domaine public maritime de la ville. Selon le quotidien Al Akhbar daté du jeudi 6 août, les occupants des constructions illégales, érigées depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, sur la plage de Bouznika, s’attendent à une opération imminente de démolition de grande envergure dans les prochains jours. Ce sera en effet leur dernier été sur cette plage, car le domaine public maritime de la façade de Bouznika s’apprête à connaître une profonde transformation à travers la réalisation d’un vaste projet touristique et immobilier sous l’égide d’un groupe émirati. Ainsi, tous les occupants actuels de cet espace ont reçu de nouvelles mises en demeure leur enjoignant de quitter les lieux avant la fin du mois de septembre prochain, dernier délai. Cet ordre d’évacuation a été précédé d’un autre, arrivé à échéance en juillet dernier sans avoir été exécuté, avant d’être prolongé jusqu’à la fin de la saison estivale.

Cette fois-ci, le ministère de tutelle, à savoir celui de l’Équipement et de l’Eau, est déterminé à procéder aux évacuations et aux démolitions dès la fin du mois de septembre. D’ailleurs, le ministère a ordonné aux occupants illégaux du domaine public maritime sur la façade de Bouznika de démolir eux-mêmes leurs constructions, faute de quoi les autorités locales s’en chargeront dès l’expiration du délai fixé. Ces occupants, rappelle Al Akhbar, sont en majorité des hommes d’affaires et des hommes politiques qui occupent cette zone depuis plusieurs années.

Le ministère de l’Équipement a profité de cette opération pour délimiter les limites juridiques du domaine public maritime s’étendant de Bouznika jusqu’à la façade maritime de Mansouriah.

Quant aux projets touristiques et immobiliers attendus à Bouznika, ils seront pilotés par le groupe émirati AAmar, qui fait son retour au Maroc à travers un important investissement dans des hôtels, des résidences de luxe et des centres de loisirs.