HCP: le célibat gagne nettement du terrain

Les familles marocaines seraient en train de se transformer en profondeur. Selon l’édition 2026 des Indicateurs sociaux du Maroc du HCP (Haut-Commissariat au Plan), le célibat gagne nettement du terrain.

«En 2024, précise la même source, le taux de célibat à 50 ans (célibat endurci) a atteint 12,4% chez les femmes et 9,7% chez les hommes. Même en milieu rural, le célibat de longue durée, voire définitif, progresse également», constate le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia dans son édition du jeudi 6 août.

Sur les trois dernières décennies, poursuit la même source, un renversement progressif de la situation a été observé. En 1994, le célibat à 50 ans ne concernait que 0,8% des femmes, contre 0,2% des hommes, avant d’évoluer en 2004 pour atteindre 4,5% chez les femmes et 4,9 % chez les hommes.

En 2014, les deux proportions atteignaient 8,3% chez les femmes, contre 7,3% chez les hommes. Dix ans plus tard, 12,4% des femmes marocaines étaient toujours célibataires à 50 ans, contre 9,7% des hommes.

La tendance se confirme davantage en milieu urbain, «où 13,1% des femmes marocaines âgées de 50 ans n’ont jamais été mariées, contre 11,1% dans le monde rural».

Dans le registre des actes de mariage, les statistiques du ministère de la Justice font état de 239.300 actes de mariage enregistrés en 2024, contre 249.100 en 2023, soit une baisse de 3,9%.

Les transformations ont également touché les structures familiales. Ainsi, le nombre de foyers est passé de 7,31 millions en 2014 à 9,27 millions en 2024, tandis que leur taille moyenne est passée de 4,6 à 3,9 personnes.

De même, l’indice synthétique de fécondité a baissé à 1,97 enfant par femme en 2024, contre 2,22 en 2014, passant ainsi sous le seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1 enfants par femme.