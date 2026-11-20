Les éléments du centre de la gendarmerie de Marrakech ont récemment interpellé, au cours d’une opération simultanée menée dans trois villes, les membres d’un dangereux réseau criminel spécialisé dans le vol d’antiquités rares. Composé de cinq individus, deux originaires de Marrakech, deux d’El Jadida et un de Casablanca, le groupe aurait été constitué en milieu carcéral, où les suspects purgeaient de longues peines.

«Les premiers éléments de l’enquête indiquent que cette bande organisée s’est formée en prison», rapporte Assabah du 21 et 22 novembre. Ses membres, qui présentaient des antécédents judiciaires et étaient recherchés à l’échelle nationale, seraient passés à l’acte peu après leur libération pour exécuter leurs plans. Ils ciblaient des villas de luxe et des bazars situés à proximité des sites et monuments touristiques, spécialisés dans la vente d’artisanat, de souvenirs, de pièces archéologiques et d’objets de collection anciens.

Leur objectif: s’emparer d’argent, de pièces rares, précieuses et onéreuses, en tirant parti de leur expérience criminelle et de leur connaissance des méthodes permettant de contourner les systèmes de surveillance et de brouiller les pistes face aux victimes et aux services de sécurité. Des sources concordantes indiquent que les membres du réseau sont passés à l’acte dès leur sortie de prison, commettant une série de vols et de cambriolages accompagnés d’agressions et de dégradations, ciblant des biens de ressortissants marocains et étrangers, des locaux commerciaux et des installations publiques à Marrakech et dans ses environs.

Des actes criminels commis avec un professionnalisme inquiétant: les auteurs portaient des cagoules et des gants et détruisaient les caméras de surveillance ainsi que les enregistreurs vidéo (DVR) afin de dissimuler leur identité et de brouiller leurs traces. Parmi les faits qui leur sont reprochés figure le vol d’un guichet automatique bancaire (GAB) situé près des bazars de la région d’Agafay, aux environs de Marrakech, zone qui attire des stars internationales et des personnalités de plusieurs pays. Les prévenus ont arraché le GAB de son emplacement et se sont emparés de près de 500 000 dirhams.

«Ils sont également soupçonnés d’avoir volé des montres de luxe et des objets de grande valeur dans des villas d’investisseurs étrangers, de personnalités et de bazars situés dans différentes zones, ainsi que d’avoir commis des vols assortis d’agressions et de dégradations», écrit Assabah.