C’est une bien étrange cérémonie que celle imaginée par George Orwell dans son roman dystopique 1984.

La haine y devient un rituel; l’ennemi, une nécessité.

Chaque jour, pendant deux minutes, les habitants d’Océania sont conviés à une séance collective devant le télécran. Un grincement strident retentit. Apparaît alors le visage de l’ennemi public numéro un, Emmanuel Goldstein, tenu pour responsable de tous les sabotages, de toutes les trahisons, de tous les complots. En moins de trente secondes, les visages se déforment, les invectives fusent. Puis, dans cette fureur contagieuse, la haine finit par se muer en ferveur patriotique devant la figure rassurante, protectrice et toute-puissante de Big Brother.

Dans l’Algérie de ‘Ammi Tebboune, la réalité n’a rien à envier à la fiction, tant la fabrication de l’ennemi y est érigée en raison d’État.

Maroc, Makhzen, Maroc, Makhzen… La litanie tourne en boucle. Jusqu’à l’obsession.

L’un des derniers épisodes en date se joue sur les berges de l’oued Mouilah, cours d’eau transfrontalier et principale source d’alimentation du barrage de Hammam Boughrara dans l’ouest algérien.

Cinq membres du gouvernement sont dépêchés dans la région, dont le ministre de l’Intérieur, qui affirme que cette pollution n’est «pas fortuite», mais relève d’une «agression systématique», substituant l’accusation politique à la démonstration scientifique.

Lors de la COP31, à Antalya, en Turquie, la ministre algérienne de l’Environnement renchérit en dénonçant, sans produire publiquement de dossier technique ni de preuve matérielle, des pratiques qu’elle qualifie d’«illégales» concernant les eaux partagées aux frontières occidentales du pays et qu’elle impute à son tour au voisin marocain.

Qu’importe si l’Algérie compte bien d’autres oueds pollués! À Alger, l’Oued el Harrach traîne une longue histoire de rejets industriels et d’eaux usées. À l’Est, la Seybouse subit les déversements industriels, urbains et agricoles. Le Chéliff, le plus long cours du pays, n’est pas mieux loti, non plus que le Rhumel, ce collecteur à ciel ouvert qui traverse Constantine…

Le comble est que, dans le bassin même de l’oued Mouilah, des travaux universitaires algériens documentent depuis des années la dégradation ancienne et multifactorielle de la qualité des eaux.

Les pollutions ont leurs causes, leurs sources et leurs remèdes. Mais toutes n’ont pas la chance de disposer d’un ennemi prêt à l’emploi.

Avant l’eau, le feu.

En août 2021, de terribles incendies ravagent la Kabylie et font des dizaines de morts. Les autorités algériennes n’hésitent pas à mettre en cause le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie et l’organisation Rachad.

Le Maroc, toutefois, n’est jamais loin, alors même qu’il avait proposé à l’Algérie deux Canadair pour combattre les flammes.

Le 18 août, le Haut Conseil de sécurité accuse le MAK de bénéficier du soutien du royaume. Six jours plus tard, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Ramtane Lamamra, dénonce une «collaboration active et documentée» de Rabat avec les deux mouvements, présentés comme responsables des incendies. Des accusations qui figurent d’ailleurs parmi les griefs invoqués par Alger pour rompre les relations diplomatiques avec Rabat.

Autre problème, même ennemi.

Presque chaque mercredi, le Maroc s’invite dans les bilans hebdomadaires de l’armée algérienne, repris par la machine médiatique.

Narcotrafiquants interceptés, cargaisons saisies: les chiffres changent, mais la formule «en provenance des frontières avec le Maroc» revient avec une ponctualité de métronome.

Le 15 novembre, la rhétorique monte d’un cran. Devant la Cour suprême, Abdelmajid Tebboune dénonce «une guerre déclarée contre l’Algérie», rappelle que l’armée est en première ligne et envisage, au nom de la «légitime défense», d’aller jusqu’à la source de production de la drogue.

Le Maroc n’est pas nommé. Mais après tant de bulletins consacrés à la menace venue de l’ouest, faut-il encore faire apparaître son visage sur le télécran pour que chacun reconnaisse l’ennemi désigné?

N’est-ce pas ce coupable invétéré que Radio-Alger accusait déjà, en pleine guerre des Sables en 1963, d’avoir facilité, sept ans plus tôt, le détournement par les Français de l’avion transportant Ben Bella et ses compagnons du FLN? Le même Maroc, qui avait accueilli ces dirigeants, dénoncé leur arrestation comme un affront à sa souveraineté, traversé une grave crise diplomatique avec Paris et défendu à la tribune des Nations unies le droit du peuple algérien à l’indépendance.

N’est-ce pas lui qu’on accuse d’avoir trahi l’émir Abdelkader, oubliant commodément au passage que le sultan Moulay Abderrahmane lui avait apporté son soutien contre l’occupation française, au point d’engager ses armées dans la bataille d’Isly en 1844, au nom de la solidarité musulmane?

Et puisque la fabrication de l’ennemi ne connaît aucune date de péremption, pourquoi s’arrêter au XIXe siècle quand on peut remonter jusqu’à Mathusalem?

«Qui a trahi le héros numide Jughurta en 104 avant l’ère chrétienne… ?», peut-on lire dans un numéro d’El Djeïch, la très officielle revue mensuelle de l’armée algérienne.

La question vise évidemment Bocchus Ier, roi de Maurétanie, qui livra Jughurta aux Romains il y a plus de deux millénaires. Une manière de projeter les antagonismes nationaux contemporains jusque dans l’Antiquité et de donner à l’hostilité envers le Maroc l’allure d’un fatum historique.

Cet ennemi providentiel est si omniprésent qu’il s’impose comme un rouage indispensable du régime, dissimulant ses défaillances et justifiant ses dérives.

Plus la menace extérieure est grossie, plus le président apparaît en protecteur de la nation et l’armée en rempart de sa souveraineté.

Le procédé, magistralement décrit par Orwell, va au-delà d’une simple mécanique de propagande ou d’un rite de défoulement.

L’un des ressorts du totalitarisme est précisément cette orchestration des émotions, où la haine de l’ennemi et la glorification du chef deviennent les deux faces d’une même pièce. Le récit visionnaire de 1984 a au moins cet avantage que les Deux Minutes de la Haine n’y durent que deux minutes.