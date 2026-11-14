Sahara, liste et trous de mémoire

La fin du mandat de la Minurso continue de faire pleurer dans certaines chaumières. Après trente-cinq années de présence au Sahara, la mission des Nations unies doit désormais plier bagage.

Une sortie sans tambour ni trompette, qui laisse quelques inconsolables. Lesquels ressortent alors des tiroirs onusiens la liste des territoires non autonomes, sur laquelle figure toujours le Sahara occidental.

Le 10 novembre, devant l’Assemblée générale des Nations unies, l’ambassadeur algérien Mehdi Litim invoquait une «question de décolonisation non encore achevée». Une rengaine prête à l’emploi pour la presse d’un pays qui n’en finit pas de se défendre d’être partie du différend.

Dans un autre registre, Ana Palacio, ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, rappelle dans une tribune publiée le 7 novembre dans El Mundo que la disparition de la Minurso ne change rien au maintien du Sahara occidental sur cette liste. Une analyse relayée illico par Ignacio Cembrero, journaliste dont la passion pour le Maroc ne connaît aucune trêve.

Soit. Puisqu’on nous invite à exhumer les registres, autant ne pas en sauter les pages.

Remontons donc à 1963, année de cette fameuse inscription.

À cette époque, le Sahara occidental est encore sous administration coloniale espagnole. Le Polisario n’existe pas. Il ne sera fondé que dix ans plus tard, avec le soutien précoce de la Libye de Kadhafi, avant de trouver rapidement dans l’Algérie de Boumedienne, puis de ses successeurs, son appui militaire, financier et diplomatique, ainsi que sa base arrière.

Le Maroc, lui, dès son indépendance retrouvée en 1956, avait fait entendre sa voix, déterminé à faire valoir ses droits jusque dans l’enceinte des Nations unies pour parachever son intégrité territoriale.

Face au refus de Madrid et sur fond de guerre d’Ifni, déclenchée à la fin de 1957, Rabat maintient la pression et parvient en 1958 à la récupération de Tarfaya.

Le 11 novembre 1960, devant la Quatrième Commission, le représentant marocain tient à mettre les choses au clair et précise que son gouvernement «considère comme parties intégrantes du territoire marocain Ceuta et Melilla, ainsi que le territoire d’Ifni et celui du Sahara occidental».

Pour couper court aux subtilités administratives dont Madrid avait cru pouvoir habiller sa présence au Sahara, il oppose une formule sans équivoque: «Il reste entendu que ce sont des colonies».

Colonies. C’est précisément le mot que le général Franco s’était employé à escamoter de la désignation officielle des possessions africaines de l’Espagne à la fin des années 1950, alors que le vent de la décolonisation soufflait sur l’Afrique.

Puisque les colonies étaient appelées à disparaître, Madrid avait trouvé une prodigieuse parade: il suffisait de ne plus les appeler des colonies.

Le Sahara, Ifni et la Guinée espagnole furent ainsi présentés comme des provinces. Une promotion administrative qui leur permettait de devenir, sur le papier, des composantes de l’Espagne, sans que celle-ci renonce à un seul kilomètre.

La méthode n’était d’ailleurs pas une invention du régime franquiste. Le dictateur espagnol avait eu un précurseur. Le non moins dictatorial chef du gouvernement portugais António de Oliveira Salazar avait rebaptisé dès 1951 ses colonies «provinces d’outre-mer».

De l’Angola au Mozambique, de la Guinée portugaise à Macao, du Cap-Vert au Timor, ces territoires pouvaient ainsi rester sous la domination de Lisbonne tout en étant présentés comme des prolongements de la métropole.

Une égalité de façade, car derrière l’unité territoriale proclamée, les populations colonisées demeuraient soumises à des régimes juridiques discriminatoires, notamment au statut de l’indigénat dans certaines possessions africaines, qui privait la majorité des habitants des droits civiques reconnus aux citoyens des provinces péninsulaires. Même autoritarisme, même vision impérialiste, même stratagème juridique.

Derrière son statut de province espagnole, le Sahara conserve un régime juridique particulier et reste placé sous l’autorité d’un gouverneur général, militaire de carrière, dépendant directement de la présidence du gouvernement espagnol.

Une décolonisation sans décolonisation. Il fallait juste oser!

Madrid avait poussé l’exercice jusqu’à assurer aux Nations unies, en novembre 1958, qu’elle n’administrait aucun territoire non autonome, étant donné — cela ne s’invente pas! — que «ses territoires africains avaient été (…) érigés en provinces espagnoles».

Mais l’ONU n’est pas dupe. La question du statut de ces territoires et des obligations des puissances coloniales a fait l’objet de débats au sein de la Quatrième Commission. Le 15 décembre 1960, l’Assemblée générale prend acte de l’engagement de Madrid à transmettre des informations sur ses territoires africains et rappelle le Portugal à ses obligations.

Voilà en somme dans quelles circonstances le Sahara espagnol fait son entrée, en 1963, sur la fameuse liste des territoires non autonomes.

La puissance coloniale qui se trouve alors dans le viseur des Nations unies porte un nom: l’Espagne du général Francisco Franco.

Détail de taille que les amateurs de vieux registres auraient tort de glisser au fond du tiroir: le Maroc était lui-même engagé, bien avant 1963, dans la bataille diplomatique pour la décolonisation de ces territoires. Il avait bel et bien porté la question d’Ifni et du Sahara espagnol devant les instances des Nations unies pour réclamer la fin de la présence coloniale de Madrid et la réintégration de ces territoires dans le Royaume. Mieux encore: selon un document de la Commission européenne publié en 2018, c’est à la demande du Maroc que le Sahara occidental a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes, à la suite de la transmission de renseignements par l’Espagne.

Deux ans plus tard, la résolution 2072 de l’Assemblée générale, adoptée le 16 décembre 1965, demandait à l’Espagne, en sa qualité de puissance administrante, de prendre les mesures nécessaires pour libérer Ifni et le Sahara espagnol de la domination coloniale et d’engager des négociations sur les questions de souveraineté concernant ces deux territoires.

Par quel tour de passe-passe une inscription destinée, à l’origine, à mettre fin à la présence coloniale espagnole se retrouve-t-elle, plus de soixante ans plus tard, invoquée comme si elle avait été décidée contre le Maroc?

L’inscription du Sahara sur cette liste conserve certes une portée juridique, mais elle ne saurait effacer les circonstances historiques qui l’ont vue naître, ni les revendications marocaines qui lui étaient antérieures.

l’Espagne a quitté le Sahara depuis un demi-siècle. Le Conseil de sécurité conduit depuis des décennies les efforts de règlement politique du différend. Le territoire n’en continue pas moins de figurer sur la liste des territoires non autonomes et d’être examiné par la Quatrième Commission. Une coexistence dans laquelle le professeur Issa Babana El Alaoui voit «une anomalie institutionnelle».

Si les registres des Nations unies ont la mémoire longue, l’histoire diplomatique, elle, ne s’est pas figée dans le temps. N’en déplaise aux partisans du statu quo.

La résolution 2797, adoptée en 2025 par le Conseil de sécurité, en témoigne: elle place désormais la proposition marocaine d’autonomie au cœur des négociations.

Mais faute de vouloir regarder en face la réalité présente, certains préfèrent se réfugier dans le passé, quitte à en proposer une lecture tout aussi sélective.

Franco avait cru pouvoir effacer la réalité coloniale en remplaçant un mot par un autre. Aujourd’hui, certains se livrent à d’autres contorsions en brandissant une page des registres de l’histoire, comme si elle contenait, à elle seule, tout le corpus.