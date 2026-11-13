Fausse alerte à l’École Al Jabr: les explications du chef d’établissement

Lors de la gestion de la fausse alerte à la bombe à l'école Al-Jabr de Casablanca

L’appel est arrivé vers midi, vendredi 13 novembre. Il disait viser deux sites du groupe scolaire Al Jabr, celui de l’Oasis, à Casablanca, et celui du secondaire à Bouskoura, menaçant d’une attaque à la voiture-bélier. Dans un courrier adressé aux familles et publié sur le compte Instagram de l’établissement, le directeur, Cyrille Loffroy, revient sur les mesures prises entre cet appel et la reprise des cours, vers 14h.

Dès réception de la menace, la direction a déclenché la procédure de confinement prévue par son plan de mise en sécurité (PPMS). Élèves et personnels s’y exercent régulièrement, précise le chef d’établissement. Si l’appel visait deux sites, la direction a décidé, par précaution, d’étendre la mesure aux sites du primaire ainsi qu’à celui de Dar Bouazza.

Pendant le confinement, les parents venus chercher leurs enfants ont dû attendre. La menace signalée venant de l’extérieur, «il n’était pas possible de laisser entrer les parents pour récupérer leurs enfants ni de laisser sortir les élèves», explique Cyrille Loffroy. La fermeture des accès devait permettre de garder les élèves et le personnel à l’abri et d’éviter que des enfants se retrouvent dans la rue pendant l’alerte.

Lors de la gestion de la fausse alerte à la bombe à l'école Al-Jabr de Casablanca

Les autorités marocaines et françaises ont été immédiatement avisées, selon le courrier. La police et la Gendarmerie royale sont intervenues pour sécuriser les abords des différents sites d’Al Jabr. Le directeur indique que les autorités françaises ont assuré un suivi tout au long de l’alerte.

Lire aussi : Casablanca: fausse alerte à l’école Al Jabr, le calme de retour

La décision de rouvrir les accès relevait des autorités locales. Dès qu’elles ont été prévenues, «le confinement passait sous leur autorité et il ne pouvait être levé que par elles», précise le chef d’établissement. Après avoir établi que l’appel était une fausse alerte, elles ont donné leur accord. «Nous avons pu mettre fin au confinement vers 14h et reprendre les activités», écrit Cyrille Loffroy.

À la réouverture des portes, certaines familles ont récupéré leurs enfants. D’autres les ont laissés terminer leur journée de cours. Dans son courrier, le directeur dit comprendre l’inquiétude des parents et remercie les élèves et les équipes pour le calme dont ils ont fait preuve jusqu’à la levée du confinement.