Taxis à Rabat-Salé: le wali retire 44 permis de confiance après des hausses tarifaires contestées

Le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, a ordonné, au cours de cette semaine, le retrait de 44 permis de confiance de chauffeurs de petits et de grands taxis des deux rives, après l’augmentation des tarifs décidée par les professionnels. Selon des sources concordantes, les services de la wilaya ont donné suite aux plaintes de citoyens dénonçant une hausse des tarifs de transport en dépit des aides gouvernementales accordées aux professionnels.

«Les grands taxis de Salé ont ainsi augmenté leur tarif d’un dirham, faisant passer le prix d’une course à 6 dirhams», rapporte Assabah dans son édition de ce vendredi 13 novembre. Sur plusieurs lignes entre les deux rives, le tarif a également augmenté d’un dirham pour atteindre 7 dirhams, quelques semaines seulement après une première hausse.

Les protestations contre les professionnels des taxis, notamment ceux des grands taxis, se poursuivent, alors que le gouvernement leur accorde une subvention exceptionnelle destinée à faire face à la cherté du gazole à l’échelle mondiale. Les propriétaires de grands taxis bénéficient d’une aide mensuelle de 1 700 dirhams, tandis que ceux des petits taxis perçoivent 1 200 dirhams par mois.

Hassan Dakani, secrétaire régional de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) dans le secteur des taxis, a indiqué que les dernières augmentations s’étaient imposées aux professionnels après la hausse du prix du gazole au Maroc, qui a atteint 17 dirhams le litre. De ce fait, le chauffeur professionnel est contraint de supporter quotidiennement un surcoût de carburant de 100 dirhams, alors que le versement de la subvention de 1 700 DH n’est pas régulier. Le chauffeur peut en bénéficier pendant un mois et en être privé pendant deux mois. Même lorsqu’il la perçoit régulièrement, il accuse un déficit mensuel de 1 300 DH.

Dakani a souligné que la solution susceptible d’être mise en œuvre sans porter atteinte au pouvoir d’achat des citoyens consiste, pour le gouvernement, à adopter le gazole professionnel et à soutenir ce secteur vital, à l’instar du soutien accordé aux professionnels de la pêche et à d’autres secteurs. Il a précisé que les usagers des taxis sont des personnes à faible revenu et que, pour faire face à la hausse des tarifs, le gouvernement doit adopter cette approche en matière de soutien.

Il a rappelé que «les tarifs n’avaient pas changé depuis 2014, année où le litre de gazole ne dépassait pas 8 dirhams, alors qu’il coûte aujourd’hui le double». Le secrétaire régional de l’UGTM a enfin révélé que les représentants du secteur étaient sur le point de paralyser le transport entre Rabat et Salé, avant que les services de la wilaya ne les en dissuadent en leur promettant de valider une nouvelle tarification. «Une semaine plus tard, les professionnels continuent toutefois d’attendre, sans résultat», conclut Dakani.