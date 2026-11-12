Souss Massa: les fortes pluies mettent les autorités en état d’alerte maximale

La plupart des provinces de la région Souss-Massa sont en état d’alerte maximale depuis mercredi matin. Cette mobilisation fait suite à un bulletin d’alerte de la Direction de la météorologie nationale annonçant des averses orageuses pouvant atteindre 110 mm dans plusieurs provinces, entre mercredi midi et jeudi soir. L’information est rapportée par le quotidien Al Akhbar du 13 novembre.

Dès la publication du bulletin, toutes les provinces de la région ont été placées en vigilance maximale par crainte de crues. À Agadir Ida-Outanane, le wali de la région et le gouverneur de la province ont tenu une réunion d’urgence avec les services concernés pour examiner les mesures préventives et les préparatifs sur le terrain. Ils ont insisté sur la mobilisation des ressources humaines, des moyens logistiques et des équipements, ainsi que sur la coordination entre les services.

À Taroudant, le comité régional de veille et de suivi des risques d’inondation s’est réuni en présence des différents intervenants. Les autorités locales ont été mobilisées, le suivi sur le terrain a été renforcé et les services techniques ainsi que les collectivités territoriales ont été tenus de mener les interventions préventives. Les points noirs et les sites exposés doivent être traités, les services de sécurité et de protection civile placés en état de préparation maximale, et une attention particulière portée aux zones montagneuses. Le système d’alerte précoce a également été activé.

Dans le secteur de l’éducation, les directions régionales de l’Éducation nationale d’Agadir Ida-Outanane, d’Inezgane-Aït Melloul, de Chtouka-Aït Baha, de Taroudant, de Tiznit et de Tata ont décidé de suspendre les cours. La suspension a pris effet le mercredi 11 novembre à 12 heures et couvre toute la journée du jeudi 12 novembre. Cette décision s’appuie sur le bulletin d’alerte n° 2026/234, daté du 9 novembre, et sur les notes ministérielles n° 134/18 du 28 septembre 2018 et n° 25/2663 du 15 décembre 2025, relatives aux mesures de prévention face aux aléas climatiques.

La commune d’Imouzzar, dans la province d’Agadir Ida-Outanane, a, pour sa part, suspendu mercredi la tenue du souk hebdomadaire connu sous le nom de «Souk Khemis». Elle explique vouloir protéger les commerçants et les visiteurs des risques liés aux orages, dans l’enceinte du souk comme sur les routes qui y mènent. Elle redoute aussi une hausse du débit des oueds en milieu rural.

Sur le terrain, les équipes de la Société régionale multiservices ont mené des interventions préventives sur plusieurs points noirs et puits servant à la collecte des eaux de pluie. Elles ont nettoyé les avaloirs, tandis que des ambulances ont été positionnées en plusieurs points. Les agents des provinces et les responsables de l’administration territoriale effectuent des tournées dans les villes et les quartiers pour suivre le niveau de vigilance et pouvoir intervenir à tout moment.