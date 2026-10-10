Société

Intempéries: des routes coupées et de nouvelles crues redoutées ce week-end

Plusieurs provinces du Royaume ont été frappées par des intempéries.

Les pluies orageuses qui ont frappé plusieurs provinces ont provoqué d’importants dégâts matériels, des coupures de routes et l’isolement de plusieurs communes rurales. Alors que les autorités évaluent les dommages, de nouvelles averses orageuses localement fortes sont attendues ce week-end, avec un risque accru de crues et de perturbations de la circulation.

Par Said Kadry
Le 10/10/2026 à 19h25

Les dégâts matériels sont importants suites aux dernières averses: la circulation est paralysée par endroits et des communes rurales sont coupées du reste du territoire après la détérioration de tronçons routiers vitaux.

Des intempéries ont frappé plusieurs provinces du Royaume.

Dans la province d’Al Hoceïma, de violentes inondations ont envahi les rues et les quartiers de la commune d’Imzouren après des pluies d’orage. Les ruelles se sont transformées en torrents, perturbant la circulation et endommageant plusieurs maisons, des voitures et de petits ouvrages de franchissement. Le quartier Agadir et la route nationale n°2 figurent parmi les zones les plus touchées.

Les dégâts se sont étendus à la commune voisine de Beni Bouayach, où la crue d’un oued local a inondé des habitations et des commerces. L’eau a également emporté des véhicules particuliers sur de longues distances, causant de lourds dégâts matériels.

La route entre Igherm, dans la province de Taroudant, et Tagmout, dans celle de Tata, a été coupée. Des champs et des équipements agricoles ont en outre été détruits par la force des courants.

Dans la province de Tata, des commissions techniques, sous la supervision du gouverneur, ont évalué les dégâts subis par le réseau routier et les ouvrages d’art de la commune de Tamanarte. Ces dégâts font suite à la crue de l’oued Yirg, au douar Aghir Ighnayen.

Le constat sur le terrain a révélé l’effondrement de plusieurs sections du mur de protection du douar contre les crues. Un terrain de proximité et une place publique ont été directement touchés. Les autorités provinciales préparent un rapport technique détaillé pour recenser les pertes et programmer des interventions urgentes de réparation des infrastructures.

Les perturbations devraient se poursuivre ce week-end. La Direction générale de la météorologie annonce des averses orageuses localement fortes, accompagnées de grêle et de rafales de vent, sur un large nombre de préfectures et de provinces du Royaume, samedi et dimanche.

Dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange, la Direction indique que les cumuls de pluie atteindront 25 à 40 mm, tout au long de la soirée de samedi, dans une vaste zone du pays.

Sont concernées les provinces de Tata, Taroudant, Ouarzazate, Azilal, Al Haouz, Al Hoceïma, Chichaoua, Marrakech, Essaouira, Agadir Ida-Outanane, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Khénifra, Ifrane, Boulemane, Midelt, Kelâat Sraghna, Rehamna, Tiznit, Chtouka-Aït Baha, Inezgane-Aït Melloul, Guelmim, Sidi Ifni et Assa-Zag.

Ces avertissements s’étendent également aux préfectures et provinces de Tinghir et d’Errachidia, avec des cumuls de 25 à 40 mm jusqu’à dimanche à la mi-journée.

Pour la province de Figuig, des précipitations de 30 à 50 mm sont attendues. Cette situation accroît le risque et renforce la probabilité de nouvelles crues en direction des lits d’oueds et des axes routiers vitaux.

Par Said Kadry
Le 10/10/2026 à 19h25
#pluies#Pluies diluviennes#Inondations#Crues#intempéries#Maroc

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