Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Les dernières précipitations ont concerné plusieurs régions du Royaume, avec des cumuls variables selon les localités. Selon les relevés de la Direction générale de la météorologie (DGM), Nkob arrive en tête, devant Chichaoua et Aghbala, tandis que d’autres villes et communes ont enregistré des quantités de pluie plus modérées.

Nkob, dans la province de Zagora, a enregistré 40 mm de pluie, suivie de Chichaoua avec 27 mm et d’Aghbala, dans la province de Béni Mellal, avec 25 mm. Aït Ouikhalfen, dans la province d’El Hajeb, a recueilli 24 mm, tandis qu’Aïn Leuh, dans la province d’Ifrane, a enregistré 21 mm.

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Les précipitations ont également atteint 20 mm à Amezri-Imi-Noulaoune, dans la province de Ouarzazate, et 18 mm à Midelt. Errachidia a enregistré 11 mm, contre 10 mm à Ouarzazate et 9 mm à Ifrane.

Plus au nord, Fès a enregistré 8 mm de pluie. Marrakech et Khouribga ont chacune relevé 7 mm, tandis que Benguerir a totalisé 5 mm et Takerkoust 4 mm.

Les cumuls ont été plus faibles à Meknès et Settat, avec 3 mm dans chaque ville, ainsi qu’à Tit Mellil et Zagora, où 2 mm ont été relevés. Enfin, Chefchaouen et El Hajeb ont enregistré chacune 1 mm de précipitations.