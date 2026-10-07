Economie

Casa-Sud, découvrez en images l’avancée du chantier de la future gare nouvelle génération

Vue projetée de la future gare Casa-Sud, appelée à devenir un nouveau hub de mobilité au sud de Casablanca.

Par La Rédaction
Le 07/10/2026 à 19h53

VidéoLes images prises sur le chantier donnent à voir l’ampleur des travaux de la future gare Casa-Sud. Lancé il y a un peu plus d’un an, le chantier avance sur le site de cette infrastructure appelée à devenir un nouveau pôle de mobilité au sud de Casablanca. À terme, la gare doit réunir sur un même site plusieurs catégories de trains et assurer la connexion avec les principaux réseaux de transport urbain.

Le 24 septembre 2025, le roi Mohammed VI avait donné à Hay Hassani le coup d’envoi des travaux de réalisation de Casa-Sud, dans le cadre du programme ferroviaire structurant du Grand Casablanca. Un an après ce lancement royal, les travaux de la future gare se poursuivent sur le terrain, conformément au calendrier annoncé par l’Office national des chemins de fer (ONCF).

Présentée comme un hub international de mobilité urbaine, Casa-Sud s’étendra sur une superficie de 22.000 m² pour le bâtiment de la gare. Le projet prévoit également 30.000 m² de parking, soit environ 1.000 places, ainsi que 38.000 m² d’aménagements extérieurs.

La future gare sera équipée de six quais et dix voies ferrées. Elle accueillera les différents services ferroviaires appelés à desservir le sud de la métropole, notamment les trains Al Boraq, les trains à grande ligne, les trains régionaux et les trains de proximité.

Lire aussi : Le Roi lance des projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca

L’un des éléments centraux du projet réside dans son caractère intermodal. Casa-Sud sera connectée au réseau routier, au tramway, au BHNS, aux bus et aux taxis, avec l’objectif de faciliter les correspondances entre les différents modes de transport.

La future gare doit ainsi permettre aux voyageurs de passer du train aux transports collectifs urbains et inversement, en faisant de cette infrastructure un véritable pôle d’échanges au sud de Casablanca.

La réalisation de Casa-Sud représente un investissement de 1,3 milliard de dirhams, dont 950 millions de dirhams consacrés aux travaux.

La future gare s’inscrit dans le programme ferroviaire dédié au Grand Casablanca, lancé par le roi Mohammed VI en septembre 2025. Ce programme prévoit notamment trois grandes gares de nouvelle génération - Casa-Sud, la gare de l’aéroport Mohammed V et la gare du Grand Stade Hassan II - avec une durée de réalisation de 24 mois pour chacune de ces infrastructures.

Par La Rédaction
Le 07/10/2026 à 19h53
#ONCF#Gare#Casablanca#Casa-Sud

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