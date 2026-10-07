Casa-Sud, découvrez en images l’avancée du chantier de la future gare nouvelle génération

Vue projetée de la future gare Casa-Sud, appelée à devenir un nouveau hub de mobilité au sud de Casablanca.

Le 24 septembre 2025, le roi Mohammed VI avait donné à Hay Hassani le coup d’envoi des travaux de réalisation de Casa-Sud, dans le cadre du programme ferroviaire structurant du Grand Casablanca. Un an après ce lancement royal, les travaux de la future gare se poursuivent sur le terrain, conformément au calendrier annoncé par l’Office national des chemins de fer (ONCF).

Présentée comme un hub international de mobilité urbaine, Casa-Sud s’étendra sur une superficie de 22.000 m² pour le bâtiment de la gare. Le projet prévoit également 30.000 m² de parking, soit environ 1.000 places, ainsi que 38.000 m² d’aménagements extérieurs.

La future gare sera équipée de six quais et dix voies ferrées. Elle accueillera les différents services ferroviaires appelés à desservir le sud de la métropole, notamment les trains Al Boraq, les trains à grande ligne, les trains régionaux et les trains de proximité.

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L’un des éléments centraux du projet réside dans son caractère intermodal. Casa-Sud sera connectée au réseau routier, au tramway, au BHNS, aux bus et aux taxis, avec l’objectif de faciliter les correspondances entre les différents modes de transport.

La future gare doit ainsi permettre aux voyageurs de passer du train aux transports collectifs urbains et inversement, en faisant de cette infrastructure un véritable pôle d’échanges au sud de Casablanca.

La réalisation de Casa-Sud représente un investissement de 1,3 milliard de dirhams, dont 950 millions de dirhams consacrés aux travaux.

La future gare s’inscrit dans le programme ferroviaire dédié au Grand Casablanca, lancé par le roi Mohammed VI en septembre 2025. Ce programme prévoit notamment trois grandes gares de nouvelle génération - Casa-Sud, la gare de l’aéroport Mohammed V et la gare du Grand Stade Hassan II - avec une durée de réalisation de 24 mois pour chacune de ces infrastructures.