Sur instructions du parquet, la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a ouvert une enquête sur une affaire d’escroquerie reposant sur un système de marketing pyramidal, qui aurait fait des milliers de victimes. Sont impliqués dans cette affaire une présentatrice d’une chaîne de télévision publique, des influenceurs et des acteurs ayant contribué à la promotion de la société mise en cause.

«Celle-ci se présente comme spécialisée dans les produits cosmétiques et le commerce électronique», rapporte Assabah dans son édition de ce mardi 24 novembre. Elle appartiendrait à des Marocains et à des étrangers. L’un de ses dirigeants, un Syrien dont l’identité a été établie, aurait réussi, avec ses associés, à s’emparer de l’argent de victimes marocaines, dont certaines résident à l’étranger, avant de transférer les fonds vers une destination inconnue.

Alors que le mystère continue d’entourer le montant total des sommes que les personnes impliquées seraient parvenues à dérober, certaines sources évoquent un montant de 25 millions de dirhams. Chaque adhérent devait verser entre 5.000 et 10.000 dirhams, en plus d’autres sommes d’un montant variable.

Des instructions fermes ont été adressées à la BNPJ afin d’élargir le cercle de l’enquête aux acteurs et aux influenceurs ayant diffusé des spots publicitaires sur les réseaux sociaux au profit de la société, ainsi qu’à la présentatrice qui en a fait la publicité dissimulée sur une chaîne de télévision publique. Ces publicités ont convaincu les victimes du sérieux du projet et les ont incitées à y adhérer pour réaliser des profits financiers, avant qu’elles ne découvrent qu’elles avaient été victimes d’une véritable escroquerie.

Certains acteurs et influenceurs ayant assuré la promotion de la société ont tenté de se disculper, affirmant avoir eux-mêmes été victimes de l’arnaque. Les mêmes sources soulignent toutefois qu’ils seront entendus par la BNPJ. «Ils devront soit établir le bien-fondé de leurs affirmations, soit il s’avérera qu’ils ont contribué à faire tomber les victimes dans le piège de l’escroquerie en faisant miroiter des profits fictifs en cas d’adhésion à la société de marketing pyramidal», écrit Assabah.

Le nombre de victimes est estimé à 5.000, parmi lesquelles des Marocains résidant à l’étranger, qui ont transféré d’importantes sommes sur un compte bancaire ouvert au nom de ladite société. Dans un premier temps, ils ont versé entre 5.000 et 10.000 dirhams, avant de se voir réclamer des sommes supplémentaires au motif d’augmenter leurs profits financiers, avec la promesse de gains additionnels s’ils parvenaient à attirer de nouveaux clients.