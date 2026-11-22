Agriculteurs, professionnels du secteur, chefs d’entreprise, chercheurs et universitaires ont pris part, samedi dernier à Agadir, à une journée d’études placée sous le thème: «la rareté de la main-d’œuvre dans le secteur agricole: contraintes et solutions concrètes». Cette rencontre a été organisée par la chambre professionnelle, en partenariat avec l’Association marocaine pour le développement des ressources humaines en agriculture (AMDRHA).

«Dans son discours d’ouverture, le président de la Chambre agricole de la région de Souss-Massa, Youssef Jabha, a souligné l’importance de ce dossier pour l’avenir de l’agriculture régionale», rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 23 novembre. Il a affirmé que la pénurie de main-d’œuvre est devenue une contrainte qui nécessite la mobilisation de l’ensemble des intervenants, compte tenu du poids de la région en matière de production et d’exportation. Il a indiqué que la chambre entend, à travers cette rencontre, établir un diagnostic réel du problème, écouter les professionnels et les experts et aboutir à des propositions susceptibles d’être défendues et mises en œuvre.

Le président de l’association Chtouka des producteurs agricoles a estimé que le recrutement de main-d’œuvre qualifiée est devenu un véritable défi pour les investisseurs, en particulier avec le développement des techniques de production et le renforcement des exigences de qualité. Une situation qui impose de réfléchir à de nouveaux moyens de rendre le travail agricole plus attractif et plus stable.

Pour sa part, le président de l’AMDRHA, Othmane Kacemi, a présenté un diagnostic managérial des causes de la crise. Il a considéré que la question ne se limite pas aux salaires, mais englobe également les conditions de travail, de déplacement et d’organisation, ainsi que la productivité. Il a notamment évoqué les conditions de déplacement des ouvriers et leur situation sociale dans le milieu où ils vivent, en citant le cas des fermes de Moulay Bouselham, qui font venir des ouvriers de Sidi Slimane, d’Aïn Defla et du village de Ba Mohamed.

Le trajet entre ces localités dure près de deux heures et demie pour ces travailleurs et leur coûte entre 45 et 60 dirhams chacun, une somme qu’ils paient de leur poche.

Le président du centre Tawassna des études et des recherches, Khalid Ayoud, a fait état de la présence de plus de 18 000 migrants sahariens dans la région de Souss-Massa, dont 90% se concentrent dans la province de Chtouka Aït Baha. Il a considéré que la transformation qu’a connue la région, passée du statut d’exportatrice de main-d’œuvre à celui de pôle attirant des ouvriers de différentes régions du Maroc et d’ailleurs, a généré des défis sociaux croissants liés au logement, au surpeuplement, à la scolarisation des enfants et à la protection des familles.

«De son côté, l’adjoint du président de la commission du dialogue social à la CGEM, Khalid Jababdi, a mis en relief une approche juridique et institutionnelle, en appelant à réviser le Code du travail et à l’adapter aux transformations économiques, ainsi qu’à créer un observatoire national des métiers et des compétences pour suivre la mobilité saisonnière des travailleurs», rapporte Al Ahdath Al Maghribia.

Les échanges ont permis de conclure que ce dilemme ne saurait être surmonté sans une vision intégrée alliant l’amélioration des salaires et des conditions de travail, le transport, la couverture sociale, le développement de la formation, les mesures d’incitation, la création de services aux travailleurs et la modernisation de l’organisation du travail au sein des exploitations agricoles.