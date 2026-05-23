Sidi Harazem: le renversement d’un véhicule transportant des ouvriers agricoles fait un mort et 17 blessés

Le véhicule de transport d'ouvriers agricoles après son violent renversement sur la route nationale n°6 à Sidi Harazem, ce samedi 23 mai 2026. (Y.Jaoual/Le360)

Un mort et 17 blessés, dont 7 se trouvent dans un état critique. C’est le bilan d’un accident de la route survenu ce samedi matin sur la route nationale n°6, au niveau de la zone de Skhinate dans la commune de Sidi Harazem, en périphérie de Fès.

Le véhicule transportait des ouvrières et des ouvriers agricoles depuis la ville de Fès vers une exploitation située dans la commune de Ras Tabouda, dans la province de Séfrou. En chemin, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, qui a dévié de sa trajectoire avant de percuter un poteau électrique sur le bas-côté de la route et de se renverser.

انقلاب سيارة لنقل العمال بطريق سيدي احرازم. DR

L’accident a causé la mort immédiate d’un passager sur les lieux mêmes du drame. Parmi les 17 blessés, l’état de 7 d’entre eux est jugé très préoccupant.

Les secours de la Protection Civile, rapidement mobilisés avec plusieurs ambulances, ont transporté en urgence l’ensemble des blessés vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès afin qu’ils reçoivent des soins intensifs. La dépouille de la personne décédée a été transférée à la morgue de l’hôpital régional Al Ghassani.

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Les autorités locales et les éléments de la Gendarmerie royale de Sidi Harazem se sont immédiatement rendus sur place pour sécuriser la zone et faciliter l’intervention des secours. Selon les premières constatations des enquêteurs, l’excès de vitesse et l’inattention du conducteur sont les causes les plus probables de cette tragédie.

Une enquête officielle a été ouverte dans ce sens sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.