Effondrement d’un immeuble à Fès: le bilan monte à 9 morts, le parquet ouvre une enquête

Suite à l’effondrement d’un immeuble à Fès, le parquet annonce, dans un communiqué, avoir «ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire approfondie et minutieuse afin d’élucider l’ensemble des causes de cet accident, d’établir toutes les circonstances dans lesquelles il s’est produit et de déterminer les responsabilités éventuelles de toutes les personnes impliquées».

Le parquet général dit réaffirmer «sa détermination à appliquer la loi avec la plus grande rigueur et à traiter avec fermeté toute personne dont la responsabilité dans ce douloureux accident aura été établie. Il sera procédé aux suites judiciaires nécessaires dès la clôture des investigations ordonnées».

فاجعة عين النقبي بفاس.. عمليات الإنقاذ متواصلة وسط سباق مع الزمن لانتشال ناجين من تحت الأنقاض

Le drame est survenu dans la nuit du jeudi 21 mai 2026 dans le quartier Jrondi, dans la zone de Aïn Nokbi, relevant de la circonscription de Jnan El Ouard à Fès.

Alors que les opérations de recherche se poursuivent sous les décombres, les autorités et les habitants craignent la présence d’autres victimes coincées sous les gravats.

Le drame s’est produit aux alentours de 3h30 du matin. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les habitants ont été réveillés en pleine nuit par un bruit violent provoqué par l’effondrement soudain de l’immeuble.