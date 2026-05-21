Société

Effondrement d’un immeuble à Fès: le bilan monte à 9 morts, le parquet ouvre une enquête

Secours mobilisés autour de l’édifice sinistré dans le quartier Jrondi à Fès. (Y.Jaoual/Le360)

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Fès a annoncé, ce jeudi, l’ouverture d’une enquête judiciaire après l’effondrement d’un immeuble à Fès. Le bilan provisoire fait état de 9 morts et de plusieurs blessés aux degrés de gravité variés.

Par La Rédaction
Le 21/05/2026 à 18h02

Suite à l’effondrement d’un immeuble à Fès, le parquet annonce, dans un communiqué, avoir «ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire approfondie et minutieuse afin d’élucider l’ensemble des causes de cet accident, d’établir toutes les circonstances dans lesquelles il s’est produit et de déterminer les responsabilités éventuelles de toutes les personnes impliquées».

Le parquet général dit réaffirmer «sa détermination à appliquer la loi avec la plus grande rigueur et à traiter avec fermeté toute personne dont la responsabilité dans ce douloureux accident aura été établie. Il sera procédé aux suites judiciaires nécessaires dès la clôture des investigations ordonnées».

فاجعة عين النقبي بفاس.. عمليات الإنقاذ متواصلة وسط سباق مع الزمن لانتشال ناجين من تحت الأنقاض

Le drame est survenu dans la nuit du jeudi 21 mai 2026 dans le quartier Jrondi, dans la zone de Aïn Nokbi, relevant de la circonscription de Jnan El Ouard à Fès.

Alors que les opérations de recherche se poursuivent sous les décombres, les autorités et les habitants craignent la présence d’autres victimes coincées sous les gravats.

Le drame s’est produit aux alentours de 3h30 du matin. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les habitants ont été réveillés en pleine nuit par un bruit violent provoqué par l’effondrement soudain de l’immeuble.

Par La Rédaction
Le 21/05/2026 à 18h02
#Effondrement#immeuble#Fès#Parquet

LEs contenus liés

Société

Effondrement d’un immeuble à Fès: le bilan s’élève à 8 morts, les secours engagés dans une course contre la montre

Politique

Effondrement d’un immeuble à Fès: l’urgence d’un urbanisme responsable

Société

Effondrement d’un immeuble à Fès: chronique d’un drame annoncé, les survivants racontent

Société

Effondrement d’un immeuble à Fès: un bilan provisoire de neuf morts et sept blessés

Articles les plus lus

1
Aïd al-Adha: face à la cherté du prix des moutons, les familles du Nord préfèrent cotiser pour des bovins
2
Effondrement d’un immeuble à Fès: le bilan s’élève à 8 morts, les secours engagés dans une course contre la montre
3
Semaine africaine: le Maroc fustige les «manigances fébriles de la délégation algérienne» à l’UNESCO
4
Réponse à une attaque eugénique injustifiée
5
Algérie: les renseignements intérieurs changent à nouveau de patron
6
Nasser Bourita et Jean-Noël Barrot: une visite d’État du roi Mohammed VI en France «programmée»
7
Drame à Fès: l’effondrement d’un immeuble fait 4 morts et 6 blessés (bilan provisoire)
8
Aïd al-Adha: prix des moutons entre 3.000 et 10.000 DH à Fès, les ménages sous pression
Revues de presse

Voir plus