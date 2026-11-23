Depuis quelques années, un mouvement de contestation a envahi les universités américaines ainsi que les jurys des prix littéraires. C’est le «woke».

Ce terme, qui signifie «éveillé» en anglais, désigne à l’origine le fait d’être conscient des problèmes liés à la justice sociale, au racisme et aux discriminations dont sont victimes les minorités.

«Stay woke» («reste éveillé») a bouleversé le monde de la culture, d’abord en Amérique, et aujourd’hui dans la plupart des pays européens. La France n’y échappe pas. Il s’agit de discrimination positive.

En politique, des personnes issues de communautés immigrées en ont bénéficié. L’exemple le plus connu est celui de Rachida Dati. L’ancien président Nicolas Sarkozy l’avait nommée conseillère au ministère de l’Intérieur. Ensuite, une fois élu président, il lui a confié le ministère de la Justice. C’est du pur woke.

Rester éveillé et vigilant est une bonne chose. Le racisme a assez sévi dans tous les domaines de la vie sociale, culturelle et politique. Le mouvement woke est une réponse à une situation devenue injuste et intolérable. Mais tout ce qui est excessif est insignifiant.

Cette année, l’Académie Goncourt a été largement et sévèrement attaquée dans la presse parce que le prix n’a pas été attribué à une femme. Il est vrai que, depuis la création du Goncourt, seules 14 femmes ont reçu cette prestigieuse distinction.

La colère des écrivaines est légitime, mais elle ne correspond pas à la réalité. Nous lisons des livres et, à aucun moment, en tout cas en ce qui me concerne, nous ne nous demandons s’ils ont été écrits par une femme ou par un homme. Ce qui nous intéresse, c’est le livre, le roman, son style, son écriture, son originalité.

De plus en plus de femmes sont publiées dans la plupart des grandes maisons d’édition. À l’Académie Goncourt, nous prêtons attention à tous les romans que nous sélectionnons. Une fois la première liste établie (15 titres), nous examinons la répartition entre hommes et femmes. Cette parité ne figure pas parmi nos critères. Elle peut exister, mais ce sont les œuvres qui décident. Si un livre est bon, qu’importe celui ou celle qui l’a écrit. Nous le choisissons selon le critère le plus important, celui de l’amour de la littérature, de la découverte d’un nouveau talent, etc.

Nous ne cédons pas à cette mode venue d’Amérique, même si certains membres de notre académie ont tendance à privilégier les écrivaines dans leurs votes. Ce n’est pas systématique. Mais le wokisme est dans les esprits.

«Même le Femina, dont tous les membres du jury sont des femmes, a couronné un homme, Yannick Haenel, pour son bon roman «La Solitude des professeurs est infinie» (Gallimard)» — Tahar Ben Jelloun

Deux cents écrivaines ont publié une pétition dans laquelle elles «dénoncent» le fait d’avoir été ignorées cette année par la plupart des grands prix littéraires de l’automne. Même le Femina, dont tous les membres du jury sont des femmes, a couronné un homme, Yannick Haenel, pour son bon roman «La Solitude des professeurs est infinie» (Gallimard).

Par la suite, d’autres articles sont parus, mettant en cause le groupe Madrigall. Ce groupe appartient à Gallimard et rassemble notamment Flammarion, Denoël, P.O.L, Minuit, La Table Ronde, etc. Il est devenu puissant et a raflé tous les grands prix de cet automne. De quoi provoquer la colère de nombreux éditeurs qui croient à la littérature et prennent des risques en publiant de jeunes auteurs.

Ainsi, cette année, les quatre romans retenus par l’Académie Goncourt appartiennent tous à Madrigall. Gallimard était donc certain de remporter le prix, quel que soit le livre primé. L’enjeu financier est important. Le Goncourt de l’année dernière, «La Maison vide», de Laurent Mauvignier (Minuit), s’est vendu à 630.000 exemplaires, sans compter les traductions à travers le monde et l’édition de poche. Cela représente un chiffre d’affaires énorme.

Des éditeurs, se sentant marginalisés, ont protesté. Un monopole éditorial leur barre la route.

Gallimard a racheté un grand nombre de maisons d’édition de qualité. Résultat: il rafle tous les prix, ou presque. Nous n’y pouvons rien.

Reste la question du «woke». Le wokisme est dans l’esprit de certains jurés. Mais un débat s’est installé, défendant le livre et non le sexe de l’écrivain. La tendance à accorder un traitement particulier en fonction du sexe, du genre, de la nationalité ou d’autres critères liés à l’appartenance à une minorité fait son chemin. Même si l’on reste vigilant, le choix du lauréat ou de la lauréate sera confronté au wokisme.

Et cela nous concerne, car l’influence française se fait sentir sur le marché marocain du livre, notamment auprès des lecteurs et lectrices francophones.

Après le scandale de l’intelligence artificielle qui a secoué la plupart des jurys littéraires, voilà le woke qui rôde dans ce milieu. Le fameux roman écrit par l’IA, signé par un Haïtien, Thelyson Orélien, «C’était ça ou mourir» (Grasset), vient de remporter le prix Renaudot des lycéens, après le prix Fnac, et ses ventes sont toujours au plus haut!

Après tout, si l’IA pousse les jeunes à lire ses productions, pourquoi pas? Le principal est de lire, quel que soit l’auteur: homme, femme, enfant, machine, etc.

Enfin, on pourrait détourner le slogan «Stay woke», aussi bien pour notre jeunesse que pour nos élus et nos hommes politiques. Rester éveillé dans le sens de la vigilance, de l’intégrité morale et de la lutte sans répit contre la corruption. Rester éveillé vis-à-vis de nos voisins, en particulier celui de l’Est, qui se prépare à nous agresser.

Rester éveillé face à une information qui pourrait être mensongère. Rester éveillé pour rester vivant, conscient des vrais problèmes et méfiant au plus haut point envers les faux problèmes, les imposteurs, les menteurs, les fabricants d’intrigues irréelles et les voleurs en tout genre. Rester éveillé afin de ne pas mourir idiot et dépouillé.