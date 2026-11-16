Nous habitons une résidence agréable avec un parc et une piscine. L’été les enfants en profitent en toute sécurité.

Nous avons pour voisins une sorte de gens sans éducation. Ils sont au sixième et nous juste en dessous. Notre terrasse est devenue leur poubelle. Sans la moindre honte ou pudeur, sans gêne, le père, la mère et les nombreux enfants jettent sur notre terrasse tout ce qui devrait aller à une poubelle que recueillera plus tard le service «propreté de la ville».

Le problème c’est que notre terrasse a été meublée avec goût pour se détendre quand il fait beau. Les canapés sont d’une matière imperméable. Mais depuis qu’ils reçoivent les tripes de sardines et les os de poulets, nos canapés ont changé d’avis. Ils absorbent tout et puent. Ils sont faits pour la pluie, pas pour devenir une poubelle des déchets de la nourriture.

Dans un premier temps, je me suis présenté chez le voisin, et lui ai dit avec politesse qu’il ne devrait pas jeter des immondices sur notre terrasse. D’un point de vue hygiénique, c’est assez malsain et puis ça ne se fait pas.

Pas de réponse.

La semaine d’après j’ai acheté une grande poubelle en plastique et je suis monté la déposer devant la porte du voisin.

La poubelle a été récupérée mais notre terrasse est toujours pleine de détritus. Mieux que ça, le voisin remplit la poubelle et en déverse le contenu sur notre terrasse.

2—

Parce que certains habitants ne payent pas de charges, dont le voisin du sixième, le syndic a installé une serrure dans l’ascenseur. Ne peuvent le prendre que ceux qui ont la clé, laquelle n’est délivrée que si les charges ont été payées.

Mon voisin du sixième a truqué la serrure et le voilà avec toute sa nombreuse famille emprunter l’ascenseur. Quand je lui fais remarquer que ce qu’il fait n’est pas légal et qu’il devrait s’acquitter de ses charges, il m’a simplement insulté et craché par terre un gros mollard.

- «Si tu n’es pas content, tu dégages!»

Oui, je veux bien déménager mais je n’en ai pas envie. Je suis bien avec ma petite famille dans mon appartement souvent ensoleillé et donnant sur la mer.

3—

Un soir, les enfants se sont plaints, la télé ne marche plus. Ils tiennent à leur feuilleton. J’essaie de voir d’où vient la panne. Je monte à la terrasse où une parabole a été installée il y a longtemps. Le voisin a tourné ce grand bol et coupé les fils. Pourquoi? Pour son plaisir.

Je sonne chez lui. Il ouvre, les cheveux hirsutes, la mine patibulaire, prêt à me cogner.

- «Plus de télé? Normal, le bruit nous empêchait de dormir.»

Puis après une bouffée de cigarette qu’il m’envoie à la figure:

- «Si t’es pas content, tu dégages!»

4—

J’ai une place de parking attribuée par le syndic depuis que nous nous sommes installés dans cette résidence.

Un soir, ma place est occupée. J’ai pensé tout de suite au voisin. Je parle avec le concierge, il me dit c’est votre voisin du sixième.

Je place ma voiture dans un espace qui n’est pas le mien, le concierge, Abdallah, un Sénégalais, m’assurant que le propriétaire était en déplacement.

Je monte au sixième:

- «Votre voiture est dans mon espace!»

- «Et alors! t’es pas content du dégages!»

- «Oui, mais c’est une place de parking qui m’appartient, que j’ai achetée, vous n’avez pas le droit d’y mettre votre véhicule.»

- «M’en fous. Allez tu dégages!»

«Le policier, passe la main sur sa barbichette puis, avec tout le sérieux du monde me dit: » «- «Une seule solution: les Nations-Unies!»» «Puis, il s’en va» — Tahar Ben Jelloun

Le soir, il s’est trompé d’étage et il a tout vomi devant notre porte. Il a vomi ses pâtes à la carbonara mélangées avec du mauvais vin. Il a tout rendu, toute la tambouille de ces derniers jours.

Nous avons été réveillés par les odeurs nauséabondes. Ensuite, on a tout nettoyé. Le concierge m’a dit que le voisin était rentré ivre l’autre soir. Il ne marchait pas droit et il chantonnait des insultes racistes contre les Noirs.

5—

Notre salle de bain est exactement en dessous de la sienne. Ce matin, de l’eau coule du plafond. On dirait qu’un trou avait été creusé juste pour nous envoyer de l’eau sale. J’appelle un plombier. Il m’assure que c’est bien ça: un trou fait exprès pour me nuire. Que faire? Le boucher. Oui, mais il pourrait en creuser d’autres. Je porte plainte à la police du quartier. Visite, contre visite, interrogatoire, finalement le policier me dit: «Arrangez-vous entre vous»; je réponds, mais il ne veut pas, il refuse de discuter, il s’acharne sur notre famille dans les escaliers, dans la cour, dans le parc. L’autre jour, un de ses enfants a failli noyer mon petit neveu en vacances chez nous.

Que faire?

Le policier, passe la main sur sa barbichette puis, avec tout le sérieux du monde me dit:

- «Une seule solution: les Nations-Unies!»

Puis, il s’en va.

6—

C’est jour de fête. Sacrifice du mouton. Il semble qu’il a égorgé le sien dans sa salle de bain. La preuve, plein de sang dans la nôtre. Les enfants ont horreur du sang, ils crient, ils sont traumatisés.

Je n’en peux plus. Ma femme a failli être brûlée au hammam, la veille de l’Aïd. Elle a reçu un seau d’eau brulante. Elle criait. La femme du voisin a fait semblant qu’elle n’y était pour rien.

Plus besoin de monter lui parler. Tant d’incivilité et de harcèlement finiront un jour par une guerre. Ma femme me propose de déménager. Impossible. C’est notre maison, nous l’aimons, et puis la vue sur mer est superbe; nous avons tant économisé pour l’acquérir. Non, on y reste et on résiste. D’ailleurs, pour détendre l’atmosphère, je lui fais écouter la jolie chanson de France Galle «Résiste». Elle sourit puis nous décidons de faire construire une dalle au-dessus de notre terrasse. Le syndic lui fait un procès pour non-paiement des charges qui se sont accumulées. Un maçon a bouché les trous dans la salle de bain et y a installé un faux plafond en béton.

Depuis, le voisin n’arrive plus à nous pourrir la vie. Il râle et se plaint auprès du concierge qui lui interdit de parquer son quatre-quatre dans le parking de la résidence. Ce qui ne l’a pas empêché une nuit de crever les quatre pneus de notre voiture familiale.

7—

Mon Iphone est en panne. Impossible de recevoir ou d’effectuer des appels. Je l’éteins et le rallume. Rien. L’écran est noir. Je m’adresse à des spécialistes dans la médina. Dès qu’il le voit, le technicien me dit: quelqu’un a essayé d’y entrer et de détruire vos données. Je pense automatiquement au voisin.

- «Vous êtes espionné et si vous ne faites rien, vous aurez des problèmes. Vite adressez-vous à la police. Quant au téléphone, laissez-le moi, je vais le ‘craquer’ et je vous le rendrai neuf. En attendant adressez-vous à votre serveur et changez de numéro. Regardez sous votre voiture, il se peut que vous trouviez une puce qui vous espionne. J’ai déjà eu plusieurs cas comme le vôtre. Ainsi ils savent où vous allez et même ce que vous dites.»

À la police, j’ai eu droit à un cours sur le fond mauvais de l’être humain. Puis un conseil: «Déménagez!»

Impossible.

- «Alors préparez-vous à ce qu’un salaud pourrisse votre vie. Nous n’avons pas de preuve pour l’arrêter. Mais sachez que vous n’êtes pas le seul. De plus en plus de plaintes sont déposées dans tout le pays.»

L’être humain est ainsi. Pas bon. Pour avoir la paix, il faut être plus fort et le faire savoir.