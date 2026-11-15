Cybersécurité: les FAR déjouent plus de 2 150 tentatives de cyberattaques

Le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudyi, a indiqué que la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) a détecté, de manière proactive, 2 154 tentatives de cyberattaques contre les systèmes d’information des ministères, des établissements publics et des infrastructures. S’exprimant récemment devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, il a souligné que le centre de veille, de détection et de riposte aux cyberattaques a publié, en 2026, 968 bulletins de sécurité, dont 373 à caractère critique.

Le ministre délégué a précisé que ce centre a intensifié ses efforts et ses interventions dans le domaine de la prévention et de la détection des menaces. «Le nombre de signalements a atteint 419 incidents cybernétiques, qui ont nécessité 123 interventions directes entre janvier et septembre 2026», rapporte Assabah du16 novembre. Les interventions de sécurité ont concerné 47 sites recensés et entraîné la réalisation d’analyses numériques ainsi que l’évaluation de 72 applications électroniques accessibles sur le Web, relevant d’établissements publics et d’infrastructures vitales.

Ces opérations ont révélé des brèches de sécurité critiques dans 31 des applications soumises à inspection. Les évaluations ont porté sur l’analyse du code source de 25 applications, dont dix présentent des failles de sécurité critiques, au moins l’une d’entre elles affectant leur architecture logicielle. Parallèlement, une opération de scan technique, sous forme interactive et non interactive, portant sur des adresses IP et des noms de domaine de systèmes et d’applications accessibles sur Internet, a donné lieu à l’émission de 1 070 alertes de sécurité concernant d’éventuelles failles, dont 81 de haute gravité.

Dans le cadre du renforcement des capacités du Maroc à lutter contre les menaces cybernétiques, Loudyi a révélé l’installation de 15 centres d’opérations de sécurité auprès de plusieurs établissements publics et stratégiques, financés par le budget de l’Administration de la Défense nationale. «Il a également évoqué le renforcement des capacités de la DGSSI à travers le développement d’applications s’appuyant sur l’intelligence artificielle, afin d’améliorer l’efficacité de la détection des menaces, de leur analyse et du traitement des alertes de sécurité», relaie Assabah.

Il a, de ce fait, annoncé le lancement d’un chantier de création d’une usine d’intelligence artificielle (AI Factory), destinée à accélérer l’utilisation de cette technologie dans les différents domaines d’action de la DGSSI, grâce à la mise à disposition des capacités de calcul nécessaires, au développement de solutions techniques et à leur exploitation.