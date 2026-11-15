Archives du Quai d’Orsay. Ep. 5. L’alliance que le Polisario proposait à la Mauritanie entre deux bombardements

Le premier document, un télégramme intitulé «Sahara occidental»¹, rapporte la démarche de Cheikh Saad Bouh Kane, ancien ambassadeur de Mauritanie en Algérie devenu ministre de l’Intérieur. En novembre 1976, il demande au président du Mali, Moussa Traoré, ce qu’il compte faire auprès du gouvernement algérien pour arrêter les actes de terrorisme du Polisario en Mauritanie. Deux jours plus tôt, des obus de mortier sont tombés sur Néma, dans l’est de son pays. Il vient de recevoir de Moussa Traoré des assurances sur la surveillance de la frontière. Il voudrait un engagement de plus. Quand il demande au président et à son ministre des Affaires étrangères comment ils envisagent d’intervenir «auprès du gouvernement d’Alger pour faire cesser ces empiétements», écrit l’ambassadeur de France au Mali, Robert Mazeyrac, «ils se sont dérobés».

D’après les renseignements mauritaniens, c’est par le Mali que la colonne du Polisario est passée. C’est donc à Bamako que Nouakchott vient demander des comptes. Depuis mars 1976, la Mauritanie et le Maroc ont rompu leurs relations diplomatiques avec l’Algérie de Boumediene. Que révèle le ministre aux Maliens? L’existence, dit-il, d’«un regroupement important et permanent de Maures nomades et de Touaregs», constitué «depuis quelque temps en un point du territoire malien proche de la frontière algérienne qui se nommerait Bordj El Moktar». Mazeyrac poursuit: «C’est là que seraient recrutés, en fonction des besoins, les guides et une partie des membres des expéditions du Front vers le sud.» La localité connue sous le nom de Bordj Badji Mokhtar se trouve, elle, du côté algérien de la frontière.

Pour mesurer la responsabilité de l’Algérie, on dispose à cette époque de l’un des premiers reportages réalisés par un journaliste français auprès du Polisario, publié par Le Monde le 6 août 1976, cinq mois après la proclamation de la pseudo-RASD. En juillet 1976, P.-M. Doutrelant a été autorisé par Alger à rejoindre les miliciens du Polisario dans la région de Tindouf et à visiter une base arrière en territoire algérien. Il y a vu préparer les convois et réparer les véhicules. Il mentionne expressément la réception de «matériel livré par l’Algérie». En fournissant du matériel et des bases arrière au Polisario, le pouvoir algérien a donné au Front les moyens de mener pendant plusieurs années une campagne contre la Mauritanie.

Télégramme intitulé «Sahara occidental», signé Robert Mazeyrac, ambassadeur de France au Mali (1975-1979), daté du 17 novembre 1976, conservé aux Archives diplomatiques du Quai d’Orsay, à Nantes, sous la cote 558PO 1 227. (Page 1/3)

Comment la Mauritanie a-t-elle appris qu’une colonne se déplaçait au Mali? «Je sais de bonne source», écrit Mazeyrac, avant de décrire un des moyens d’information du consulat général mauritanien à Bamako. Le consulat est «généralement bien informé des déplacements des éléments du Front Polisario dans les confins mauritano-maliens» grâce à un «réseau d’observateurs maures nomadisant au nord du fleuve Niger». Leur renseignement a circulé à temps. Le consulat a appris qu’«un convoi de vingt-trois véhicules, dont plusieurs camions lourds transportant ravitaillement et matériel, se dirigeait vers le sud en territoire malien». Les autorités mauritaniennes ont été rapidement alertées.

C’est sur l’objectif qu’elles se sont trompées. Elles attendaient les assaillants à Oualata, orthographiée Oualatta dans le télégramme. Or, écrit Mazeyrac, «cette dernière a été contournée ce qui explique que Néma, située plus au sud, ait été surprise». Après les tirs, l’aviation mauritanienne retrouve les traces des assaillants. Elle dénombre cette fois «huit véhicules légers qui se sont réfugiés au Mali, en direction du poste de Ras El Ma». Vingt-trois véhicules signalés avant l’attaque, huit repérés dans le repli.

En décembre, le bulletin Sahara Info, acquis au Front, rangera parmi les «opérations audacieuses» des miliciens «l’attaque de NEMA, à l’extrême sud-est de la Mauritanie». Le choix même de cet exemple est révélateur. Ce que les sympathisants du Front veulent faire admirer à leurs lecteurs, c’est précisément sa capacité à frapper loin à l’intérieur de la Mauritanie.

Un ancien diplomate mauritanien propose une alliance contre le Maroc

Le second document² part d’Alger le 8 juillet 1976, à destination du Quai d’Orsay. Il est signé Guy de Commines de Marsilly, ambassadeur de France en Algérie, et porte sur une déclaration d’Ahmed Baba Miské, membre du Front Polisario. L’ambassadeur appelle l’attention de Paris sur deux passages. L’un offre au gouvernement de Moktar Ould Daddah le choix d’un nouvel allié. L’autre lui donne des raisons de se croire menacé de disparition par ses voisins.

Télégramme intitulé «Sahara occidental», signé Guy de Commines de Marsilly, ambassadeur de France en Algérie (1975-1979), daté du 8 juillet 1976, conservé aux Archives diplomatiques du Quai d’Orsay, à Nantes, sous la cote 558PO 1 227.

L’identité de l’orateur donne à l’offre une portée particulière. Dans les années 1960, Ahmed Baba Miské a représenté aux Nations unies la Mauritanie, son pays natal, dont il défendait alors les positions. Il parle désormais au nom du Polisario, qui mène des actes de terrorisme contre les villes mauritaniennes.

Que propose-t-il exactement aux autorités de Nouakchott? D’après le télégramme de Commines, qu’elles «acceptent de discuter avec les Sahraouis en vue d’une alliance ou d’une union entre les deux peuples contre l’expansion alaouite». Le Polisario invite les Mauritaniens à faire front contre le Maroc, au moment même où l’Algérie laisse partir de son territoire les expéditions qui terrorisent les villes et les civils mauritaniens. Accepter l’offre reviendrait, pour Ould Daddah, à défaire l’entente avec Rabat sur laquelle il a bâti sa politique saharienne. Il ne le fera jamais, jusqu’à sa chute en 1978.

Miské prête à Rabat un dessein farfelu pour mieux exercer son chantage. Selon la déclaration rapportée, un plan de partage de la Mauritanie, «envisagé depuis longtemps par le Maroc et un autre pays voisin», viendrait d’être «actualisé». Il faut s’arrêter à ce dernier mot. En présentant le projet comme ancien, son auteur dispense ses lecteurs d’en chercher l’origine dans l’actualité. En le disant réactivé, il donne aux dirigeants mauritaniens une raison de se décider sans tarder. À celui qui aurait quelques scrupules à rompre une alliance récente, le Polisario suggère que son allié est déjà occupé à préparer le partage de son pays.

Qui serait cet «autre pays voisin»? Baba Miské laisse le nom en blanc dans les propos que cite l’ambassadeur. Commines y voit la nouveauté qui justifie de signaler la déclaration à Paris. On évoque, écrit-il, «pour la première fois à ma connaissance», le danger provenant d’un pays «que l’on peut supposer être le Sénégal». Dakar figure d’ailleurs, aux côtés de Nouakchott et de Rabat, parmi les destinataires de son télégramme. Le nom du Sénégal donne la mesure du soupçon que quelques mots suffisent à jeter sur les relations de la Mauritanie avec un second voisin.

Le gouvernement que l’on essaie de renverser

Le jugement de Commines tient en une phrase, à propos du gouvernement de Moktar Ould Daddah: «En même temps qu’on essaie de le renverser, ou, au moins, de l’intimider, on fait appel aussi à des perspectives d’“alliance”». Le diplomate décrit un chantage politique, sans employer le mot. Un mouvement armé invite un gouvernement à changer de camp alors que ses combattants viennent de montrer qu’ils peuvent atteindre le siège de ce gouvernement. L’ambassadeur relève cette offre un mois, jour pour jour, après le raid du 8 juin sur Nouakchott.

Ce matin-là, des projectiles sont tombés près de la présidence de la République et du quartier des ambassades. La peur éprouvée ce jour-là en ville donne son sens concret au verbe «intimider». Le raid a coûté la vie au secrétaire général du Polisario, El Ouali, tué le lendemain. L’échec militaire a été sérieux pour le Front. Il a néanmoins démontré à ses adversaires qu’ils pouvaient essuyer des tirs jusque dans leur capitale. Quand Baba Miské les appelle à discuter, c’est à des hommes qui ont cette journée en mémoire qu’il s’adresse.

À l’ONU, le 14 juin, le représentant mauritanien Moulaye El Hassen a rappelé que Ouadane et Chinguetti avaient déjà été touchées en mai. Il parle d’une «colonne de mercenaires» à propos des hommes parvenus aux abords de Nouakchott, qui auraient reçu, «selon les aveux recueillis», la directive de renverser le gouvernement. Une seconde lettre mauritanienne, le 24 juin, fait état d’une proclamation qui aurait été saisie et que les assaillants auraient dû lire à la radio après la chute du pouvoir. Entre-temps, le 23, Alger a récusé la mise en cause de son gouvernement. Tels sont les termes publics du différend lorsque Commines, dans sa correspondance avec Paris, retient au minimum la volonté d’intimider les dirigeants mauritaniens.

À Nouakchott, une partie des prises de guerre est exposée. Parmi les équipements de la colonne venue de Tindouf, on trouve des mortiers de 120 mm et des canons sans recul. Des camions ont transporté du carburant, des vivres, des munitions et du matériel de transmission. Le mois suivant, Ould Daddah se rend à Rabat. Le 23 juillet, le défunt roi Hassan II et lui réaffirment dans un communiqué leur décision de faire face ensemble aux menaces contre l’intégrité de leurs territoires. Quinze jours après l’analyse de Commines, l’alliance que le président mauritanien choisit de resserrer est celle avec le Maroc.

Ce que Moussa Traoré promet, et ce qu’il élude

Cheikh Saad Bouh Kane est arrivé à Bamako «très préoccupé». Il craint que les hommes du Polisario aient pu profiter «de sérieuses défaillances des forces armées maliennes ou même bénéficier de complaisances à divers niveaux». L’armée malienne est soupçonnée d’avoir regardé ailleurs, voire de receler des chefs complaisants avec le Polisario. Le ministre vient éprouver auprès de Moussa Traoré la volonté de l’État malien de tenir sa frontière.

Sur ce point, l’entretien semble l’avoir rassuré. Moussa Traoré lui renouvelle «formellement l’assurance de tout mettre en œuvre en vue d’intercepter les raids en direction du territoire mauritanien». Il lui aurait communiqué des instructions déjà données à plusieurs reprises à ses responsables civils et militaires. Il aurait rappelé l’arrestation, en octobre, de «quelques agents recruteurs du Front». Mazeyrac renvoie à un précédent télégramme du 26 octobre. Les agents recruteurs étaient donc déjà un sujet de correspondance entre Bamako et le Quai d’Orsay avant les tirs sur Néma. Le Mali peut invoquer des arrestations à l’appui de sa bonne foi. Reste à expliquer au ministre mauritanien ce qui permettra d’arrêter le prochain convoi.

Ici le président malien touche à la limite de ses assurances. Son armée, rapporte Mazeyrac, est «bien loin de disposer des moyens suffisants pour contrôler les immensités sahariennes et intervenir en temps utile à grande distance contre des adversaires bien équipés, même lorsqu’elle réussissait à les repérer».

La révélation sur Bordj El Moktar accroît, selon Mazeyrac, l’inquiétude des dirigeants maliens devant «l’audace grandissante des éléments du Front Polisario». Mais c’est au moment où le ministre leur demande précisément de parler à Alger que leur concours lui échappe. Moussa Traoré engage la parole de l’État lorsqu’il s’agit de ses propres forces. Son visiteur repart sans engagement comparable sur une démarche auprès de Boumediene. La diplomatie mauritanienne se heurte ainsi aux deux avantages dont jouit le Front: le Mali reconnaît qu’il peine à l’intercepter, l’Algérie lui offre une profondeur de repli et des approvisionnements dont témoignent des observateurs extérieurs. Venu chercher un appui diplomatique, le ministre mauritanien repart avec une promesse d’interception, faite par un gouvernement qui vient de lui en exposer les limites.

De la menace de renversement au coup d’État des officiers

Le 1er mai 1977, la guerre atteint les habitations de la cité minière de Zouérate. Le docteur Fichet et son épouse sont tués. Six Français sont emmenés en otage par les hommes du Polisario, comme l’a raconté Le360. Les enlèvements en Mauritanie entrent dans le débat politique français. Le 1er décembre, le sénateur français Paul d’Ornano dénoncera ces «prises d’otages qui relèvent du terrorisme international».

Ces coups répétés ont aussi un prix politique. Dans sa «Chronique mauritanienne» de l’Annuaire de l’Afrique du Nord consacrée à l’année 1976, Jean-Louis Balans écrit que le Polisario cherchait à «déstabiliser le maillon le plus faible de la coalition» en «provoquant la chute du régime du Président Ould Daddah». Les télégrammes de Commines et de Mazeyrac montrent à partir de quel territoire, et avec quel matériel, cet objectif était poursuivi.

Le 10 juillet 1978, presque deux ans jour pour jour après le télégramme de Commines, Moktar Ould Daddah est renversé. Des officiers mauritaniens ont pris le pouvoir. Leur chef, le lieutenant-colonel Mustapha Ould Mohamed Salek, est le propre chef d’état-major du président déchu. Le 12 juillet, le Polisario décrète un cessez-le-feu unilatéral en territoire mauritanien. Commines avait compris dès 1976 que la survie du gouvernement se jouait dans cette guerre. Il écrivait au présent, à propos des intentions qu’il prêtait au Polisario. Deux ans plus tard, la pression exercée par le Front a miné le régime. Le coup d’État, lui, est venu des rangs de l’armée que Moktar Ould Daddah avait chargée de défendre le pays.

Le 5 août 1979, c’est finalement à Alger que la Mauritanie, désormais dirigée par les militaires qui ont renversé Ould Daddah, signe un accord de paix avec le Polisario. Une phrase de l’accord mérite d’être lue à côté de celle que les archives françaises avaient relevée trois ans plus tôt. En juillet 1976, Baba Miské agitait devant ses compatriotes mauritaniens la menace d’un partage de leur pays par le Maroc et un voisin sans nom. En août 1979, la garantie écrite que Nouakchott obtient sur ses propres frontières porte une autre signature: «Le Front Polisario déclare solennellement qu’il n’a et n’aura pas de revendications territoriales sur la Mauritanie.»

¹ Télégramme intitulé «Sahara occidental», signé Robert Mazeyrac, ambassadeur de France au Mali (1975-1979), daté du 17 novembre 1976, conservé aux Archives diplomatiques du Quai d’Orsay, à Nantes, sous la cote 558PO 1 227.

² Télégramme intitulé «Sahara occidental», signé Guy de Commines de Marsilly, ambassadeur de France en Algérie (1975-1979), daté du 8 juillet 1976, conservé aux Archives diplomatiques du Quai d’Orsay, à Nantes, sous la cote 558PO 1 227.