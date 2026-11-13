Harcèlement sexuel à Casablanca: une étude révèle l’ampleur du phénomène dans les transports et l’espace public

Une étude réalisée ar l’association Tahadi pour l’égalité et la citoyenneté (ATEC) et publiée jeudi dernier révèle que 75% des personnes constituant l’échantillon d’une recherche sur le harcèlement sexuel à Casablanca ont déjà été exposées à ce phénomène, tandis que toutes les femmes interrogées déclarent avoir subi cette pratique, contre 12% des hommes.

«Cette étude sur le harcèlement sexuel fondé sur le genre dans les espaces publics et les moyens de transport urbain indique que 94% des personnes interrogées estiment que les femmes sont les plus exposées au harcèlement, tandis que 75% des sondés confirment avoir été confrontés à ces pratiques sous toutes leurs formes: psychiques, physiques et numériques», rapporte Assabah dans son édition de ce week-end des 14 et 15 novembre.

Dans le détail, 62% des personnes interrogées déclarent avoir subi du harcèlement dans les bus, contre 19% dans les grands taxis. Parmi ces usagers, 19% considèrent la ligne 800 comme la moins sûre, suivie de la ligne 120 (16%), puis des lignes 902 et 905 (11%).

Toujours selon cette étude, 60% des personnes interrogées ont changé leurs itinéraires de déplacement par crainte du harcèlement, tandis que 77% estiment que la faiblesse des équipements et des infrastructures contribue à la prolifération de ce phénomène. Près de 46% pointent l’insuffisance de la présence sécuritaire comme facteur prédominant, contre 16% qui signalent celle de l’éclairage public.

Le harcèlement s’est également étendu à l’espace numérique: 69% des personnes interrogées affirment l’avoir subi, dont 43% sur Facebook, 29% sur WhatsApp et 18% sur Instagram; 96% d’entre elles estiment que les femmes y sont les plus exposées au harcèlement sexuel.

L’étude montre par ailleurs que la crainte du scandale et de la stigmatisation sociale constitue un obstacle à la confrontation avec les harceleurs: 40% des personnes interrogées ont préféré les fuir ou les ignorer, 35 % ont choisi la confrontation, 20% ont gardé le silence et seules 8% ont demandé de l’aide aux passants.

L’étude relève enfin des données frappantes concernant la perception sociale du phénomène : 24% des personnes interrogées considèrent le harcèlement comme un manque d’éducation, contre 22% qui le qualifient de dépassement des limites. «Fait tout aussi marquant, seuls 5% le perçoivent comme une violence contre la victime, tandis que 12% en imputent la responsabilité aux victimes elles-mêmes», écrit Assabah.

D’autres témoignages révèlent que le harcèlement a eu des répercussions sur la stabilité professionnelle des femmes. Une femme divorcée a ainsi été contrainte de changer deux fois d’emploi avant de quitter un troisième poste en raison du harcèlement qu’elle a subi.