Taxe carbone européenne: le Maroc moins exposé, mais pas à l’abri

Le mécanisme européen d’ajustement carbone aux frontières (MACF) est entré dans sa phase définitive le 1er janvier 2026, et l’Afrique en subit déjà les premiers effets, entre surcoût carbone, obligation de documenter les émissions et difficultés à financer la décarbonation. Dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique, Rim Berahab, économiste au Policy Center for the New South, rappelle que le continent ne représente que 3 à 4% des émissions mondiales, mais que plusieurs pays sont particulièrement concernés par cette nouvelle taxe. Les entreprises doivent mesurer et documenter leurs émissions, puis financer la transformation de leurs procédés. À terme, ces contraintes risquent de peser sur les investissements, les débouchés commerciaux et la place de l’Afrique dans les chaînes de valeur mondiales.

Selon l’économiste, le principal changement tient au passage d’une simple obligation de déclaration à une véritable contrainte économique. Entre octobre 2023 et fin 2025, le MACF reposait essentiellement sur la déclaration des émissions : les entreprises calculaient les émissions incorporées dans leurs produits exportés vers l’Union européenne. Depuis janvier 2026, les importateurs européens doivent restituer des certificats correspondant à ces émissions, dont le prix est indexé sur celui des quotas du marché carbone européen. L’obligation juridique incombe à l’importateur, mais la contrainte économique se répercute sur toute la chaîne de valeur. Un acheteur européen ne compare plus seulement les prix de l’acier, des engrais ou de l’aluminium: il doit aussi tenir compte du contenu carbone de ces produits. Deux producteurs proposant un produit similaire au même prix peuvent ainsi supporter des coûts d’accès au marché très différents. Le MACF devient donc un enjeu de compétitivité industrielle, bien au-delà des seules considérations environnementales ou réglementaires. L’accès à certains marchés dépend désormais de l’intensité carbone, de l’origine de l’électricité utilisée et de la traçabilité des intrants. Il est encore trop tôt pour mesurer les effets sur les volumes exportés, mais Rim Berahab distingue trois étapes : la mise en conformité, le coût du carbone, puis l’éventuelle recomposition des parts de marché.

Parmi les pays les plus exposés figure le Mozambique, dont la production présente une intensité carbone supérieure à celle des producteurs européens et dont environ 97% des exportations d’aluminium sont destinées à l’UE, selon la Banque mondiale. L’Afrique du Sud est également exposée, notamment dans les secteurs du fer, de l’acier et de certains ferroalliages. L’Égypte est concernée dans les secteurs des engrais, du fer, de l’acier et de l’aluminium, avec environ 46% de ses exportations d’engrais destinées à l’Union européenne.

Le Maroc est relativement moins exposé, puisque les produits couverts par le MACF ne représentent que 4% de ses exportations vers l’UE. L’économiste met toutefois en garde contre l’idée d’une protection définitive: les engrais représentent environ 70% des exportations marocaines couvertes par le mécanisme, suivis du fer et de l’acier.

Le groupe OCP a engagé ces dernières années une stratégie de décarbonation ambitieuse, fondée notamment sur l’électricité renouvelable. Reste à savoir à quelle vitesse son intensité carbone pourra baisser et dans quelle mesure cette baisse sera reconnue dans le calcul appliqué par l’UE. Environ 26% de l’électricité marocaine provenait des énergies renouvelables l’an dernier, ce qui signifie que la majeure partie de la production reste carbonée. Tant que cette difficulté ne sera pas résolue, les industries marocaines resteront confrontées à un enjeu de compétitivité face au MACF.

Rim Berahab ne croit pas à une réorientation massive et automatique des exportations africaines vers la Chine ou l’Asie. Pour plusieurs pays, l’UE reste un marché proche, solvable et historiquement intégré à leurs chaînes de valeur. Rediriger des flux d’acier, d’engrais ou d’aluminium engendrerait des coûts logistiques et technologiques importants. Le risque est plutôt celui d’une segmentation de la production : les produits les moins carbonés seraient destinés à l’Europe et les plus émetteurs à des marchés moins réglementés. Ces exigences ne resteront d’ailleurs probablement pas exclusivement européennes, la tarification du carbone se développant dans d’autres pays.

L’économiste identifie aussi un risque qu’elle juge parmi les plus importants et les moins discutés : celui de décourager la transformation locale, alors que de nombreux pays africains cherchent à s’industrialiser. Si une matière première est transformée sur place au moyen de procédés fortement consommateurs d’énergie carbonée, le produit transformé peut être davantage exposé au MACF que la matière première elle-même. Cela crée une incitation paradoxale à exporter des produits peu transformés plutôt qu’à monter en gamme. Cette situation reste évitable : avec une électricité renouvelable, des procédés efficaces et une empreinte carbone vérifiable, la transformation locale peut, au contraire, devenir un avantage. Tous les pays ne disposent toutefois pas des capacités énergétiques, techniques et financières nécessaires..