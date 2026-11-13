Restauration des remparts de Taroudant: contrôle défaillant et chantiers à risque

Des défauts techniques ont été relevés dans les travaux de restauration de plusieurs tronçons des remparts historiques de Taroudant, endommagés par le séisme d’Al Haouz de 2023. «Une commission provinciale demande au ministère de la Culture de déterminer les responsabilités et de prononcer les sanctions», indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 14 et 15 novembre.

Selon le quotidien, ces défaillances ont été évoquées lors d’une réunion de la commission provinciale, qui rassemble l’ensemble des institutions et organismes intervenant dans la restauration des remparts de la ville. Une présentation détaillée a fait état de plusieurs défauts et dysfonctionnements techniques sur des tronçons restaurés depuis plusieurs mois. Le rapport a aussi mis en évidence des insuffisances dans le contrôle et le suivi des travaux, qui ont laissé les anomalies persister sans que les organes de contrôle soient alertés à temps. Il a, en outre, relevé que certaines conditions de sécurité et de prévention n’étaient pas respectées sur les chantiers, une situation qui expose les passants et les ouvriers à des risques.

Lors de la réunion, la commission a rappelé que chaque professionnel et chaque intervenant doivent, à leur niveau, respecter leurs engagements contractuels et assumer leurs responsabilités dans l’exécution des travaux, conformément aux spécifications techniques et au cahier des charges. Elle a demandé la reprise des travaux sur tous les tronçons où des malfaçons ont été relevées. Elle appelle aussi les responsables du ministère de la Culture et les autorités chargées de préserver le patrimoine architectural à déterminer avec précision les responsabilités des différentes parties, puis à prendre les sanctions et les mesures adaptées à l’encontre de celles qui ont manqué à leurs obligations, conformément aux dispositions légales et contractuelles en vigueur.

La commission a également insisté sur le renforcement des mécanismes de contrôle et de suivi sur le terrain, à travers un suivi quotidien de l’avancement des travaux et l’établissement d’un rapport de diagnostic technique détaillé sur les dysfonctionnements enregistrés. Les recommandations et les mesures convenues devront être consignées dans un procès-verbal officiel. Les professionnels concernés sont, par ailleurs, invités à élaborer un plan d’exécution précis, comportant des mesures préventives pour éviter toute récurrence des défauts et garantir le respect des normes techniques de restauration et d’entretien des édifices à valeur historique.

D’après les données citées par le journal, une enveloppe importante avait été programmée pour restaurer les remparts de Taroudant, fortement touchés par le séisme d’Al Haouz de 2023, qui y avait provoqué de larges fissures et des effondrements partiels. Les autorités locales et la commune avaient alors installé des barrières et des chicanes en fer pour interdire la circulation sur certaines routes longeant les remparts, par crainte de leur effondrement.

Un budget de 40,275 millions de dirhams a été affecté au projet de restauration et de réhabilitation des remparts endommagés, pour une durée de travaux prévue de 20 mois. L’enveloppe se répartit en deux tranches. La première concerne le tronçon qui s’étend de Bab Essilsila à Bab Targhount et à Rahal Meskini, en direction de Bab Ouled Bounouna, sur 4 580 mètres, pour un coût de 23,635 millions de dirhams. La seconde porte sur le tronçon allant vers Bab Zorkane, près de la gare routière, sur 4 054 mètres, pour un montant de 16,589 millions de dirhams.

En attendant, le rempart historique s’est transformé en chantier provisoire. Ses effondrements successifs menacent en permanence la sécurité des habitants et des usagers des routes adjacentes. Les fissures et les lézardes apparues sur l’ouvrage ont conduit la commune à prendre de nombreuses mesures de circulation : fermeture de plusieurs axes jouxtant les remparts, modification de certains itinéraires et réouverture de routes qui étaient jusque-là interdites à la circulation.