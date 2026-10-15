Taroudant: les travaux de surélévation du barrage Mokhtar Soussi dépassent 85% d’avancement

Sur l’Oued Ouzioua, à l’est de Taroudant, le barrage Mokhtar Soussi fait l’objet d’un chantier de surélévation qui entre dans sa dernière ligne droite. Cette opération vise à augmenter considérablement les volumes d’eau mobilisables dans le bassin du Souss, dans un contexte où la sécurisation des ressources hydriques constitue un enjeu majeur pour l’alimentation en eau potable et l’agriculture.

Selon la plateforme «Al Maa Dialna», les travaux permettront de porter la capacité de stockage du barrage à 281 millions de mètres cubes, soit près de sept fois sa capacité initiale. Cette augmentation doit améliorer les possibilités de collecte et de stockage des eaux, afin de répondre aux besoins des différents usages dans la région.

مشروع تعلية سد مختار السوسي بإقليم تارودانت (DR)

Au-delà du renforcement des réserves, le projet doit contribuer à sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la ville de Taroudant et des localités avoisinantes. Il prévoit également de soutenir l’irrigation des terres agricoles situées en aval du barrage, en améliorant la disponibilité de la ressource pour les activités agricoles.

La surélévation devrait aussi favoriser la recharge de la nappe phréatique du Souss et contribuer à la prévention des risques d’inondation. En augmentant la capacité de rétention de l’ouvrage et en permettant une meilleure régulation des écoulements, le projet s’inscrit dans une démarche de gestion plus durable des ressources en eau à l’échelle du bassin.

Lire aussi : Province de Taroudant: le chantier de surélévation du barrage Mokhtar Soussi à 59% d’avancement

D’un coût avoisinant 1,3 milliard de dirhams, le chantier a bénéficié d’une accélération du rythme des travaux, qui a permis de réduire les délais de réalisation de plus de six mois. L’achèvement est désormais prévu au début de l’année 2027.

À terme, le barrage Mokhtar Soussi renforcera les capacités de stockage et de mobilisation de l’eau dans le Souss-Massa. Un investissement qui cherche à consolider la sécurité hydrique du territoire, tout en soutenant les besoins des populations et le développement des activités agricoles.