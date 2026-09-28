Société

Rabat: l’«autoroute de l’eau» du Sebou redonne vie au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah

Le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah a retrouvé des couleurs grâce à l’interconnexion hydraulique avec l’oued Sebou.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 28/09/2026 à 19h51

VidéoLe barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah a retrouvé des couleurs grâce à l’interconnexion hydraulique avec l’oued Sebou, qui a consolidé sa retenue. Celle-ci s’est élargie en un immense plan d’eau, qui a submergé les vallées et les collines environnantes, a constaté un journaliste de Le360. Les détails.

Cette autoroute hydraulique, l’une des principales réalisations du gouvernement sortant, transfère environ 800.000 m³ d’eau chaque jour vers Rabat et Casablanca, tandis que les études du futur raccordement avec le barrage Al Massira touchent à leur fin.

Longue de 70 kilomètres entre l’oued Sebou et le barrage, elle déverse en ce moment jusqu’à 1,2 million de m³ par jour, grâce à un débit de 15 m³ par seconde. À noter que, sur ce volume, 800.000 m³ sont mobilisés chaque jour pour sécuriser l’alimentation en eau potable des agglomérations de Rabat et de Casablanca. Les 400.000 m³ restants renforcent les réserves du barrage et contribuent à l’extension de sa retenue sur plusieurs kilomètres à la ronde.

Selon un expert du barrage, compte tenu des abondantes précipitations qui ont arrosé la région cette année, le fonctionnement de l’interconnexion est ajusté en fonction de l’état de remplissage du barrage et des besoins en eau. «Nous ouvrons ou fermons les vannes de l’interconnexion selon les besoins», a-t-il précisé.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 28/09/2026 à 19h51
#Oued Sebou#Barrage#Rabat

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