Agroalimentaire: voici, en chiffres, l’évolution des exportations et importations entre le Maroc et l’UE

Sur les sept premiers mois de 2026, l’Union européenne a importé 2.660 millions d’euros de produits agroalimentaires marocains. La même période en 2025 s’était établie à 2.621 millions d’euros, soit une hausse de 39 millions (1%). C’est ce qui ressort du rapport de suivi de l’évolution du commerce agroalimentaire de l’UE publié ce lundi 28 septembre par la commission européenne.

Sur l’année 2025, les importations depuis le Maroc ont atteint 3.753 millions d’euros contre 3.460 millions en 2024. La croissance annuelle s’établit à 8,5%. Le Maroc se classe ainsi 12ème fournisseur agroalimentaire de l’UE avec 2% du total. Le Brésil domine avec 10% (18,6 milliards d’euros en 2025). Le Royaume-Uni fournit 8% (16 milliards), les États-Unis 7% (13,2 milliards). L’Ukraine compte pour 6% (10,6 milliards) et la Chine pour 5% (9,9 milliards).

Partenaires commerciaux 2024 2025 Part 2025 Jan25-Juil25 Jan26-Juil26 Différence Différence (%) TOTAL AGROALIMENTAIRE 172.423 188.907 100% 113.091 108.627 -4464 -4% Brésil 17.468 18.594 10% 10.647 11.174 528 5% Royaume-Uni 15.391 16.010 8% 9.215 8.577 -638 -7% États-Unis 11.964 13.218 7% 8.018 7.692 -326 -4% Ukraine 13.194 10.626 6% 6.433 6.470 37 1% Chine 9.179 9.945 5% 6.110 6.102 -9 0% Côte d’Ivoire 6.759 8.872 5% 5.804 4.577 -1227 -21% Turquie 7.314 6.978 4% 4.214 4.034 -181 -4% Vietnam 3.838 5.334 3% 3.358 3.396 39 1% Argentine 5.570 5.610 3% 3.079 3.320 240 8% Suisse 5.046 5.262 3% 2.954 2.897 -57 -2% Indonésie 5.426 5.222 3% 2.848 2.831 -17 -1% Maroc 3.460 3.753 2% 2.621 2.660 38 1% Inde 3.978 4.434 2% 2.733 2.378 -355 -13% Pérou 3.769 4.633 2% 2.298 2.209 -90 -4% Canada 2.549 4.351 2% 2.639 2.131 -508 -19% Autres pays 57.518 66.066 35% 40.119 38.180 -1938 -5%

Parallèlement, les ventes agroalimentaires de l’UE au Maroc se sont contractées en 2026. Entre janvier et juillet, l’UE a exporté 1.990 millions d’euros vers le Maroc contre 2.212 millions sur la même période en 2025. Le recul s’élève à 223 millions d’euros (-10%). Sur l’année complète, les exportations vers le Maroc ont atteint 3.785 millions d’euros en 2025 contre 3.634 millions en 2024, une progression de 4%.

Le Maroc représente 2% du total des exportations agroalimentaires de l’UE. Le Royaume-Uni en absorbe 23% (55,7 milliards d’euros en 2025). Les États-Unis en prennent 12% (28,6 milliards), la Suisse 6% (13,1 milliards), la Chine 5% (12,6 milliards).

Partenaires commerciaux 2024 2025 Part 2025 Jan25-Juil25 Jan26-Juil26 Différence TOTAL AGROALIMENTAIRE 235.572 239.022 100% 140.246 138.677 -1.569 Royaume-Uni 53.964 55.737 23% 32.615 31.772 -843 États-Unis 30.419 28.617 12% 17.671 16.011 -1.660 Suisse 12.261 13.173 6% 7.838 7.922 84 Chine 13.229 12.605 5% 7.597 7.364 -233 Japon 8.164 7.657 3% 4.788 4.250 -538 Norvège 5.999 6.518 3% 3.850 4.010 161 Turquie 5.179 6.032 3% 3.563 3.798 235 Russie 6.155 5.889 2% 3.331 3.234 -97 Canada 4.801 5.072 2% 2.830 2.852 22 Arabie saoudite 4.642 4.803 2% 2.623 2.745 122 Ukraine 3.628 4.273 2% 2.442 2.681 239 Corée 4.261 4.336 2% 2.572 2.529 -43 Australie 4.163 4.055 2% 2.375 2.323 -52 Israël 2.992 3.358 1% 1.981 2.071 90 Maroc 3.634 3.785 2% 2.212 1.990 -223 Autres pays 72.081 73.113 31% 41.957 43.126 1.169

Au total, le volume des exportations agroalimentaires de l’UE s’établit à 138,7 milliards d’euros en janvier-juillet 2026, en recul de 1% sur un an. Les exportations annuelles totales avaient atteint 239 milliards d’euros en 2025.