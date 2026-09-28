Agroalimentaire: voici, en chiffres, l’évolution des exportations et importations entre le Maroc et l’UE

Sur les sept premiers mois de 2026, l’Union européenne a importé 2.660 millions d’euros de produits agroalimentaires marocains. La même période en 2025 s’était établie à 2.621 millions d’euros, soit une hausse de 39 millions (1%). C’est ce qui ressort du rapport de suivi de l’évolution du commerce agroalimentaire de l’UE publié ce lundi 28 septembre par la commission européenne.
Sur l’année 2025, les importations depuis le Maroc ont atteint 3.753 millions d’euros contre 3.460 millions en 2024. La croissance annuelle s’établit à 8,5%. Le Maroc se classe ainsi 12ème fournisseur agroalimentaire de l’UE avec 2% du total. Le Brésil domine avec 10% (18,6 milliards d’euros en 2025). Le Royaume-Uni fournit 8% (16 milliards), les États-Unis 7% (13,2 milliards). L’Ukraine compte pour 6% (10,6 milliards) et la Chine pour 5% (9,9 milliards).
|Partenaires commerciaux
|2024
|2025
|Part 2025
|Jan25-Juil25
|Jan26-Juil26
|Différence
|Différence (%)
|TOTAL AGROALIMENTAIRE
|172.423
|188.907
|100%
|113.091
|108.627
|-4464
|-4%
|Brésil
|17.468
|18.594
|10%
|10.647
|11.174
|528
|5%
|Royaume-Uni
|15.391
|16.010
|8%
|9.215
|8.577
|-638
|-7%
|États-Unis
|11.964
|13.218
|7%
|8.018
|7.692
|-326
|-4%
|Ukraine
|13.194
|10.626
|6%
|6.433
|6.470
|37
|1%
|Chine
|9.179
|9.945
|5%
|6.110
|6.102
|-9
|0%
|Côte d’Ivoire
|6.759
|8.872
|5%
|5.804
|4.577
|-1227
|-21%
|Turquie
|7.314
|6.978
|4%
|4.214
|4.034
|-181
|-4%
|Vietnam
|3.838
|5.334
|3%
|3.358
|3.396
|39
|1%
|Argentine
|5.570
|5.610
|3%
|3.079
|3.320
|240
|8%
|Suisse
|5.046
|5.262
|3%
|2.954
|2.897
|-57
|-2%
|Indonésie
|5.426
|5.222
|3%
|2.848
|2.831
|-17
|-1%
|Maroc
|3.460
|3.753
|2%
|2.621
|2.660
|38
|1%
|Inde
|3.978
|4.434
|2%
|2.733
|2.378
|-355
|-13%
|Pérou
|3.769
|4.633
|2%
|2.298
|2.209
|-90
|-4%
|Canada
|2.549
|4.351
|2%
|2.639
|2.131
|-508
|-19%
|Autres pays
|57.518
|66.066
|35%
|40.119
|38.180
|-1938
|-5%
Parallèlement, les ventes agroalimentaires de l’UE au Maroc se sont contractées en 2026. Entre janvier et juillet, l’UE a exporté 1.990 millions d’euros vers le Maroc contre 2.212 millions sur la même période en 2025. Le recul s’élève à 223 millions d’euros (-10%). Sur l’année complète, les exportations vers le Maroc ont atteint 3.785 millions d’euros en 2025 contre 3.634 millions en 2024, une progression de 4%.
Le Maroc représente 2% du total des exportations agroalimentaires de l’UE. Le Royaume-Uni en absorbe 23% (55,7 milliards d’euros en 2025). Les États-Unis en prennent 12% (28,6 milliards), la Suisse 6% (13,1 milliards), la Chine 5% (12,6 milliards).
|Partenaires commerciaux
|2024
|2025
|Part 2025
|Jan25-Juil25
|Jan26-Juil26
|Différence
|TOTAL AGROALIMENTAIRE
|235.572
|239.022
|100%
|140.246
|138.677
|-1.569
|Royaume-Uni
|53.964
|55.737
|23%
|32.615
|31.772
|-843
|États-Unis
|30.419
|28.617
|12%
|17.671
|16.011
|-1.660
|Suisse
|12.261
|13.173
|6%
|7.838
|7.922
|84
|Chine
|13.229
|12.605
|5%
|7.597
|7.364
|-233
|Japon
|8.164
|7.657
|3%
|4.788
|4.250
|-538
|Norvège
|5.999
|6.518
|3%
|3.850
|4.010
|161
|Turquie
|5.179
|6.032
|3%
|3.563
|3.798
|235
|Russie
|6.155
|5.889
|2%
|3.331
|3.234
|-97
|Canada
|4.801
|5.072
|2%
|2.830
|2.852
|22
|Arabie saoudite
|4.642
|4.803
|2%
|2.623
|2.745
|122
|Ukraine
|3.628
|4.273
|2%
|2.442
|2.681
|239
|Corée
|4.261
|4.336
|2%
|2.572
|2.529
|-43
|Australie
|4.163
|4.055
|2%
|2.375
|2.323
|-52
|Israël
|2.992
|3.358
|1%
|1.981
|2.071
|90
|Maroc
|3.634
|3.785
|2%
|2.212
|1.990
|-223
|Autres pays
|72.081
|73.113
|31%
|41.957
|43.126
|1.169
Au total, le volume des exportations agroalimentaires de l’UE s’établit à 138,7 milliards d’euros en janvier-juillet 2026, en recul de 1% sur un an. Les exportations annuelles totales avaient atteint 239 milliards d’euros en 2025.