Economie

Agroalimentaire: voici, en chiffres, l’évolution des exportations et importations entre le Maroc et l’UE

Les drapeaux du Maroc et de l'Union européenne.

Les drapeaux du Maroc et de l'Union européenne. . Le360

Selon le dernier rapport de la Commission européenne publié ce lundi 28 septembre, les importations agroalimentaires de l’UE en provenance du Maroc ont atteint 2,66 milliards d’euros sur les sept premiers mois de 2026, en hausse légère de 1%. Si le Royaume pointe au 13ème rang des fournisseurs européens avec 2% de part de marché, ses ventes vers l’UE ont continué de progresser après une solide année 2025. À l’inverse, les exportations européennes vers le Maroc accusent un repli de 10% depuis le début de l’année. Les détails.

Par La Rédaction
Le 28/09/2026 à 20h06

Sur les sept premiers mois de 2026, l’Union européenne a importé 2.660 millions d’euros de produits agroalimentaires marocains. La même période en 2025 s’était établie à 2.621 millions d’euros, soit une hausse de 39 millions (1%). C’est ce qui ressort du rapport de suivi de l’évolution du commerce agroalimentaire de l’UE publié ce lundi 28 septembre par la commission européenne.

Sur l’année 2025, les importations depuis le Maroc ont atteint 3.753 millions d’euros contre 3.460 millions en 2024. La croissance annuelle s’établit à 8,5%. Le Maroc se classe ainsi 12ème fournisseur agroalimentaire de l’UE avec 2% du total. Le Brésil domine avec 10% (18,6 milliards d’euros en 2025). Le Royaume-Uni fournit 8% (16 milliards), les États-Unis 7% (13,2 milliards). L’Ukraine compte pour 6% (10,6 milliards) et la Chine pour 5% (9,9 milliards).

Partenaires commerciaux20242025Part 2025Jan25-Juil25Jan26-Juil26DifférenceDifférence (%)
TOTAL AGROALIMENTAIRE172.423188.907100%113.091108.627-4464-4%
Brésil17.46818.59410%10.64711.1745285%
Royaume-Uni15.39116.0108%9.2158.577-638-7%
États-Unis11.96413.2187%8.0187.692-326-4%
Ukraine13.19410.6266%6.4336.470371%
Chine9.1799.9455%6.1106.102-90%
Côte d’Ivoire6.7598.8725%5.8044.577-1227-21%
Turquie7.3146.9784%4.2144.034-181-4%
Vietnam3.8385.3343%3.3583.396391%
Argentine5.5705.6103%3.0793.3202408%
Suisse5.0465.2623%2.9542.897-57-2%
Indonésie5.4265.2223%2.8482.831-17-1%
Maroc3.4603.7532%2.6212.660381%
Inde3.9784.4342%2.7332.378-355-13%
Pérou3.7694.6332%2.2982.209-90-4%
Canada2.5494.3512%2.6392.131-508-19%
Autres pays57.51866.06635%40.11938.180-1938-5%

Parallèlement, les ventes agroalimentaires de l’UE au Maroc se sont contractées en 2026. Entre janvier et juillet, l’UE a exporté 1.990 millions d’euros vers le Maroc contre 2.212 millions sur la même période en 2025. Le recul s’élève à 223 millions d’euros (-10%). Sur l’année complète, les exportations vers le Maroc ont atteint 3.785 millions d’euros en 2025 contre 3.634 millions en 2024, une progression de 4%.

Le Maroc représente 2% du total des exportations agroalimentaires de l’UE. Le Royaume-Uni en absorbe 23% (55,7 milliards d’euros en 2025). Les États-Unis en prennent 12% (28,6 milliards), la Suisse 6% (13,1 milliards), la Chine 5% (12,6 milliards).

Partenaires commerciaux20242025Part 2025Jan25-Juil25Jan26-Juil26Différence
TOTAL AGROALIMENTAIRE235.572239.022100%140.246138.677-1.569
Royaume-Uni53.96455.73723%32.61531.772-843
États-Unis30.41928.61712%17.67116.011-1.660
Suisse12.26113.1736%7.8387.92284
Chine13.22912.6055%7.5977.364-233
Japon8.1647.6573%4.7884.250-538
Norvège5.9996.5183%3.8504.010161
Turquie5.1796.0323%3.5633.798235
Russie6.1555.8892%3.3313.234-97
Canada4.8015.0722%2.8302.85222
Arabie saoudite4.6424.8032%2.6232.745122
Ukraine3.6284.2732%2.4422.681239
Corée4.2614.3362%2.5722.529-43
Australie4.1634.0552%2.3752.323-52
Israël2.9923.3581%1.9812.07190
Maroc3.6343.7852%2.2121.990-223
Autres pays72.08173.11331%41.95743.1261.169

Au total, le volume des exportations agroalimentaires de l’UE s’établit à 138,7 milliards d’euros en janvier-juillet 2026, en recul de 1% sur un an. Les exportations annuelles totales avaient atteint 239 milliards d’euros en 2025.

Par La Rédaction
Le 28/09/2026 à 20h06
#Agroalimentaire#Maroc-UE#Import-export

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