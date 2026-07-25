Taroudant: Canadair et équipes de secours s’activent pour maîtriser les feux de forêt

Les services de secours et les autorités locales poursuivent leurs efforts pour venir à bout des incendies de forêt qui ravagent plusieurs communes de la province de Taroudant depuis près d’une semaine. Appuyés par des moyens aériens et la population locale, les intervenants restent mobilisés dans les communes d’Ouneine, Talmakante et Zagmouzen, où le relief escarpé continue de compliquer les opérations. Selon les autorités, les incendies sont maîtrisés à des degrés variables, allant de 50% à 100% selon les secteurs.

L’arrivée des flammes près des zones habitées a semé l’angoisse au sein des douars. Mohamed Idouhmane est habitant du douar Ighrem, dans la commune d’Ouneine. Il témoigne de l’élan spontané des riverains: «Dès le départ du feu, les habitants se sont précipités sur place pour tenter de ralentir la progression des incendies, guidés par la volonté de sauver leurs proches, leurs habitations et leur principale source de subsistance.»

«Les nuits restent particulièrement angoissantes en raison des vents forts et de la nature de la végétation très inflammable», a-t-il témoigné. Il salue néanmoins l’intervention rapide et soutenue des autorités provinciales et locales, de la Protection civile, des Forces auxiliaires, de la Gendarmerie royale et des éléments de l’ANEF (Agence nationale des eaux et forêts).

L’incendie a causé d’importants dégâts dans la forêt de Salmime, dans la commune d’Ouneine. Des hectares d’arbres et de plantes médicinales ont été détruits, tandis que les flammes ont directement menacé plusieurs douars voisins, dont Tizgui, Ighrem, Achdir, Afla Noufra et Aït Ihya.

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Trésorier de la Fédération de développement forestier d’Ouneine, Omar Ouzalt explique que la principale difficulté tient à l’enclavement des zones sinistrées. «L’absence de pistes praticables a empêché l’accès des véhicules de lutte contre les incendies. Pour surmonter cet obstacle, les habitants ont eu recours à des ânes et des mulets pour acheminer l’eau au plus près des équipes de la Protection civile», témoigne-t-il.

Bilan et état d’avancement des opérations

Ingénieur et chef du bureau du domaine forestier et de la lutte contre les incendies à la Direction provinciale de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) à Taroudant, Amine Gourirane indique que trois principaux foyers se sont déclarés au cours de la même semaine.

Dans la commune d’Ouneine, l’incendie a ravagé près de 430 hectares. Des avions Canadair, appuyés par les équipes de l’ANEF, de la Protection civile, des Forces auxiliaires, de la Gendarmerie royale et des autorités locales, ont été mobilisés. Le sinistre est aujourd’hui maîtrisé à 80%, même si quelques foyers résiduels subsistent à l’intérieur du périmètre brûlé, où les équipes restent mobilisées.

À Talmakante, le feu a parcouru 3,16 hectares avant d’être totalement circonscrit. Les autorités annoncent une maîtrise complète de l’incendie. Dans la commune de Zagmouzen, environ 6 hectares ont été touchés. L’incendie est maîtrisé à 50% et son périmètre est désormais encerclé. Une extinction totale est envisagée si les conditions météorologiques demeurent favorables.

Chaleur, vent et relief compliquent les opérations

Les équipes engagées sur le terrain doivent faire face à des conditions particulièrement difficiles, marquées par des températures élevées, des vents violents, un relief montagneux et des zones d’accès difficile. La composition du couvert forestier, dominé par les pins, les genévriers rouges, les genévriers oxycèdres et les chênes verts, associée à une végétation particulièrement desséchée, favorise également la propagation rapide des flammes.

Les autorités renouvellent enfin leur appel à la vigilance, invitant les citoyens à adopter un comportement responsable et à signaler sans délai tout départ de feu ou de fumée afin de prévenir de nouveaux sinistres.