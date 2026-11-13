Les barrages gagnent 65,52 millions de m³ en deux jours, le Souss-Massa en tête

Les réserves des barrages progressent nettement après les dernières pluies. Entre le 11 et le 13 novembre, le volume stocké passe de 11.204,77 à 11.270,29 millions de m³, soit 65,52 millions de m³ de plus.

Le taux de remplissage national grimpe de 65,80% à 66,19%. La hausse s’est répartie sur les deux journées, avec 33,62 millions de m³ gagnés entre le 11 et le 12 novembre, puis 31,90 millions entre le 12 et le 13.

Sur 69 ouvrages, 38 ont gagné de l’eau, 17 ont reculé et 14 sont restés stables. Les barrages en hausse cumulent 82 millions de m³ de gains, contre 16,55 millions de pertes pour les autres.

Les barrages Oulouz, Moulay Abdallah et Ahmed El Hansali en tête

Le barrage Aoulouz, dans le bassin du Souss-Massa, enregistre la plus forte progression. Son volume passe de 57,95 à 71,27 millions de m³, soit 13,32 millions de plus. Son taux de remplissage bondit de 65,13% à 80,11%. Celui de Moulay Abdallah, dans le même bassin, gagne 12,24 millions de m³ et atteint 96,40%, contre 81,47% deux jours plus tôt.

Le barrage Ahmed El Hansali, dans l’Oum Errbia, prend 11,05 millions de m³ et passe à 81,05%. Youssef Ben Tachfine gagne 8,07 millions, à 49,24%, et Abdelmoumen 6,57 millions, à 35,94%. Quatre des cinq plus fortes hausses reviennent ainsi au Souss-Massa.

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El Kansera, dans le Sebou, progresse de 4,12 millions de m³ et atteint 88,31%. Dans le Tensift, Lalla Takerkoust gagne 3,42 millions, avec un taux qui passe de 58,70% à 65,48%, et Moulay Abderrahmane 3,12 millions, à 84,12%. Al Massira prend 3,05 millions de m³, à 41,64%, et Oued El Makhazine 2,41 millions, à 65,04%. Aït Messaoud gagne 2,31 millions de m³ et passe de 35,98% à 62,33%.

Le barrage Oued El Makhazine. (S.Kadry/Le360)

Six bassins en hausse, trois en baisse

Par bassin, le Souss-Massa gagne 42,36 millions de m³, soit près des deux tiers de la hausse nationale. Son taux passe de 47,13% à 52,99%, en hausse de 5,86 points. L’Oum Errbia prend 17,53 millions de m³ et atteint 59,39%.

Le Tensift gagne 6,14 millions et passe de 76,56% à 79,59%. Le Loukkos progresse de 3,43 millions, à 72,19%, le Draâ-Oued Noun de 2,01 millions, à 39,38%, et le Guir-Ziz-Ghéris de 1,27 million, à 59,63%.

Trois bassins reculent. Le Bouregreg perd 4,82 millions de m³, à 76,47%, sous l’effet du repli de Tiddas, qui cède 4,67 millions et passe à 91,17%. La Moulouya perd 1,37 million, à 72,88%, et le Sebou 1,04 million, à 73,81%. Al Wahda, le plus grand barrage du pays, cède encore 7,13 millions de m³ et recule à 75,22%.

Plus du double de l’an dernier

Au 13 novembre, le taux de remplissage national de 66,19% se compare à 30,79% à la même date en 2025. L’écart dépasse 35 points. Tous les bassins restent au-dessus de leur niveau de l’an dernier. L’Oum Errbia passe de 8,55% à 59,39%, la Moulouya de 28,04% à 72,88% et le Souss-Massa de 16,23% à 52,99%. Les écarts sont les plus faibles dans le Draâ-Oued Noun (28,25% en 2025, 39,38% aujourd’hui) et le Guir-Ziz-Ghéris (46,48% contre 59,63%).

Cette progression prolonge un mouvement engagé en début de semaine. Les réserves s’établissaient à 11.193,21 millions de m³ le 9 novembre, puis à 11.200,93 millions le 10. Elles ont gagné 77,08 millions de m³ en quatre jours.

Elles dépassent désormais de 63,90 millions de m³ leur niveau du 31 octobre, qui était de 11.206,39 millions, soit 65,81%. Le mois d’octobre s’était soldé par un gain net de 51,26 millions de m³, après un taux de 65,51% au 1er octobre. Les réserves restent toutefois inférieures de 65,32 millions de m³ à leur niveau du 23 octobre, où elles atteignaient 11.335,61 millions de m³ et 66,57%.

Tempête Charles: jusqu’à 110 mm de pluie en une nuit

Ces apports interviennent après le passage de la tempête Charles sur le Royaume. Selon les relevés de la Direction générale de la météorologie (DGM), les cumuls les plus élevés entre le mercredi 11 et le jeudi 12 novembre à 6 h ont été enregistrés dans le Souss.

Il est tombé 110 mm à Imouzzer Ida Outanane, 108 mm à Tiqqi et 105 mm à Idmine, dans la préfecture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane. Dans la province de Taroudant, El Guerdane a reçu 91 mm et Eddir 77 mm. Dans le Nord, la province de Taounate a relevé 77 mm à Aïn Aïcha et 68 mm à Taounate. À Casablanca, le cumul s’est limité à 7 mm.

Le vent a soufflé jusqu’à 107,4 km/h à l’aéroport de Casablanca, 94,5 km/h à Essaouira et 90,7 km/h à Meknès, mercredi 11 novembre.

Casablanca plongée dans le noir. (A.Et-Tahiry/Le360)

La DGM annonçait encore des pluies résiduelles pour ce vendredi 13 novembre sur le Rif, le Loukkos et le Saïss, avant une stabilisation progressive à partir de samedi.