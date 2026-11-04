Errachidia: après «Kaddoussa» et «Kheng grou», un nouveau barrage de 60 millions de m³ prévu sur l’oued Ghriss

Le barrage de Kheng Grou, dans la province de Figuig, dont les travaux sont achevés à 91%. (S.Bouchrit/Le360)

Après les barrages de Kaddoussa, dans la province d’Errachidia, et de Kheng Grou, dans la province de Figuig, le bassin du Guir-Ziz-Rhéris pourrait à son tour bénéficier d’un nouvel ouvrage destiné à consolider ses capacités de mobilisation des ressources hydriques. Le projet de Tadighoust, situé dans la zone de Goulmima, s’inscrit dans un contexte marqué par la récurrence des épisodes de sécheresse et la pression croissante sur les ressources en eau dans le sud-est du Royaume.

Selon les informations recueillies auprès de nos sources, les études techniques et les investigations sur le terrain sont toujours en cours afin de déterminer l’emplacement le plus approprié pour accueillir le futur barrage. Les premières études avaient en effet conclu que le site initialement envisagé ne répondait pas à l’ensemble des critères requis pour la réalisation de l’ouvrage. De nouvelles investigations sont donc nécessaires avant de pouvoir engager les étapes suivantes du projet.

D’une capacité prévisionnelle de 60 millions de mètres cubes, le barrage sera construit sur l’oued Gheris, dans la province d’Errachidia. Sa réalisation figure parmi les projets retenus dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2022-2027.

سد قدوسة بإقليم الراشيدية

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, avait déjà confirmé la programmation de cet ouvrage lors d’une séance de questions orales à la Chambre des conseillers. Il avait alors souligné l’attention particulière accordée au bassin du Guir-Ziz-Rhéris, compte tenu des défis hydriques auxquels il est confronté, ainsi que la nécessité de renforcer la mobilisation des ressources en eau à travers le développement du réseau de barrages.

Au-delà de sa capacité de stockage, le futur ouvrage devrait remplir plusieurs fonctions. Il permettra notamment de contribuer à la recharge des nappes souterraines, de réguler les écoulements et de réduire les risques d’inondation. Il devrait également renforcer la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable et soutenir les besoins en irrigation, dans une région particulièrement exposée aux périodes de déficit pluviométrique.

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Le projet de Tadighoust s’inscrit dans la continuité des investissements hydrauliques engagés dans le bassin du Guir-Ziz-Rhéris. Parmi les infrastructures déjà réalisées figure le barrage de Kaddoussa, dans la province d’Errachidia, qui constitue l’un des principaux ouvrages de mobilisation des ressources en eau de la région.

Avec une hauteur de 65 mètres et une capacité de retenue d’environ 224 millions de mètres cubes, cette infrastructure joue un rôle important dans la régulation des apports de l’oued Guir et la mobilisation des ressources hydriques.

Son apport concerne également le secteur agricole. L’ouvrage contribue à l’approvisionnement en eau d’un périmètre irrigué d’environ 5.000 hectares situé à l’aval du barrage, notamment dans la zone de Boudenib. L’objectif est de mieux valoriser les terres agricoles, d’améliorer les conditions de production et de soutenir les activités économiques locales, dans un territoire où l’agriculture reste étroitement dépendante de la disponibilité de l’eau.

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Autre chantier majeur dans la région, le barrage de Kheng Grou, situé dans la province de Figuig, approche de son achèvement. Avec une capacité de retenue d’environ 1,07 milliard de mètres cubes et un investissement global avoisinant 1,2 milliard de dirhams, cet ouvrage figure parmi les plus importants projets hydrauliques du Royaume. Il se classe au cinquième rang des plus grands barrages du Maroc en matière de capacité de stockage.

En octobre 2026, le taux d’avancement des travaux atteignait près de 91%. La mise en exploitation de l’ouvrage est prévue pour la fin du mois de décembre 2026, tandis que l’achèvement de l’ensemble des travaux est attendu en mars 2027.

صور لموقع Le360 من داخل ورش بناء سد "خنك كرو" خامس أكبر سد في المغرب يوم الخميس 15 أكتوبر 2026 نسبة تقدم الأشغال91 في المائة

Une fois opérationnel, le barrage devrait contribuer au renforcement de la sécurité hydrique du bassin du Guir-Ziz-Rhéris. Il permettra notamment de sécuriser l’approvisionnement en eau potable, de soutenir l’extension des superficies irriguées et de limiter la pression exercée sur les nappes souterraines.

À travers les projets de Tadighoust, Kaddoussa et Kheng Grou, le renforcement des infrastructures hydrauliques s’impose aujourd’hui comme un levier essentiel pour améliorer la gestion des ressources en eau dans le sud-est du Maroc. Dans cette région confrontée depuis plusieurs années à la sécheresse et aux fortes irrégularités des précipitations, ces ouvrages doivent contribuer à mieux sécuriser les besoins des populations et des activités agricoles.