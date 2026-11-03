Tétouan: le spectre des bâtisses menaçant ruine refait surface

Le cabinet du président de la commune urbaine de Tétouan, Mustapha Bakkoury, a reçu, il y a quelques jours, des rapports faisant état de risques d’effondrement total ou partiel de maisons dans l’ancienne médina. Ces documents alertent sur le danger qui menace la vie et la sécurité des habitants de bâtiments susceptibles de s’écrouler, particulièrement en ce début de saison des pluies, marqué par des conditions météorologiques instables et des vents violents.

«L’opposition au sein du conseil communal a rappelé à la majorité dirigeante l’effondrement récent d’une maison dans le quartier de Sakia Foukia, dans l’ancienne médina. Cet incident avait été précédé d’un drame survenu au mois d’avril dernier, qui avait coûté la vie à deux enfants», rapporte Al Akhbar dans son édition du mercredi 4 novembre. Les membres de l’opposition soulignent que la préservation de la vie des citoyens et de leurs biens exige la mobilisation des différents intervenants. Ils réclament également une approche proactive fondée sur l’actualisation des données, la définition des priorités, l’allocation de crédits et la contribution aux interventions urgentes destinées à limiter les risques.

La majorité a été interpellée sur l’existence d’un recensement actualisé des bâtiments menaçant ruine, par quartier et selon leur degré de dangerosité. Il lui est également demandé de présenter les mesures prises par le bureau dirigeant, dans la limite de ses compétences, pour actualiser ces données et identifier les bâtiments nécessitant une intervention prioritaire. La question de l’allocation de crédits dans le budget communal afin de contribuer aux interventions urgentes liées à ce dossier sensible est également posée.

«Des voix proches de la présidence de la commune urbaine de Tétouan indiquent que le dossier des bâtiments menaçant ruine est complexe et marqué par une accumulation de problèmes en cours de traitement. Par le passé, des murailles et des constructions présentant un danger pour les passants ont été démolies», écrit Al Akhbar. Des sources précisent que les habitants ne respectent pas les avis d’évacuation, alors qu’il en va de leur propre sécurité. À cela s’ajoutent des problèmes liés aux baux anciens à faible loyer ainsi qu’aux héritiers.

Certains bâtiments nécessitent par ailleurs des travaux de restauration à la charge de leurs propriétaires. Dans l’ancienne médina, les autorisations d’entretien et de réfection sont soumises à des procédures juridiques qui encadrent ces travaux et imposent le respect des normes du patrimoine architectural historique.