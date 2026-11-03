Société

Tétouan: le spectre des bâtisses menaçant ruine refait surface

La médina de Tétouan.

Revue de presseFace à la multiplication des signalements de risques d’effondrement partiel ou total de maisons dans l’ancienne médina de Tétouan, l’opposition communale appelle à une mobilisation urgente pour prévenir de nouveaux drames. Elle réclame notamment un recensement actualisé des constructions à risque, une hiérarchisation des interventions et la mobilisation de moyens financiers à la hauteur de la gravité de la situation. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 03/11/2026 à 21h00

Le cabinet du président de la commune urbaine de Tétouan, Mustapha Bakkoury, a reçu, il y a quelques jours, des rapports faisant état de risques d’effondrement total ou partiel de maisons dans l’ancienne médina. Ces documents alertent sur le danger qui menace la vie et la sécurité des habitants de bâtiments susceptibles de s’écrouler, particulièrement en ce début de saison des pluies, marqué par des conditions météorologiques instables et des vents violents.

«L’opposition au sein du conseil communal a rappelé à la majorité dirigeante l’effondrement récent d’une maison dans le quartier de Sakia Foukia, dans l’ancienne médina. Cet incident avait été précédé d’un drame survenu au mois d’avril dernier, qui avait coûté la vie à deux enfants», rapporte Al Akhbar dans son édition du mercredi 4 novembre. Les membres de l’opposition soulignent que la préservation de la vie des citoyens et de leurs biens exige la mobilisation des différents intervenants. Ils réclament également une approche proactive fondée sur l’actualisation des données, la définition des priorités, l’allocation de crédits et la contribution aux interventions urgentes destinées à limiter les risques.

La majorité a été interpellée sur l’existence d’un recensement actualisé des bâtiments menaçant ruine, par quartier et selon leur degré de dangerosité. Il lui est également demandé de présenter les mesures prises par le bureau dirigeant, dans la limite de ses compétences, pour actualiser ces données et identifier les bâtiments nécessitant une intervention prioritaire. La question de l’allocation de crédits dans le budget communal afin de contribuer aux interventions urgentes liées à ce dossier sensible est également posée.

«Des voix proches de la présidence de la commune urbaine de Tétouan indiquent que le dossier des bâtiments menaçant ruine est complexe et marqué par une accumulation de problèmes en cours de traitement. Par le passé, des murailles et des constructions présentant un danger pour les passants ont été démolies», écrit Al Akhbar. Des sources précisent que les habitants ne respectent pas les avis d’évacuation, alors qu’il en va de leur propre sécurité. À cela s’ajoutent des problèmes liés aux baux anciens à faible loyer ainsi qu’aux héritiers.

Certains bâtiments nécessitent par ailleurs des travaux de restauration à la charge de leurs propriétaires. Dans l’ancienne médina, les autorisations d’entretien et de réfection sont soumises à des procédures juridiques qui encadrent ces travaux et imposent le respect des normes du patrimoine architectural historique.

Par Hassan Benadad
Le 03/11/2026 à 21h00

LEs contenus liés

Société

Bâti «menaçant ruine»: des retards dans les démolitions

Société

Habitat menaçant ruine: l’ombre du drame de Fès a plané sur le Conseil de l’Agence pour la rénovation urbaine

Société

Immeubles menaçant ruine: la bombe à retardement

Société

Casablanca: l’effondrement d’une maison à Lahraouiyine ravive les inquiétudes sur l’habitat menaçant ruine

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
2
Racisme en Espagne: mobilisation après le meurtre d’Imad, un jeune marocain, la famille réclame justice
3
Veto sur le Sahara: le 10 novembre, Moscou devra s’expliquer devant 193 États, et Alger choisir son camp
4
Chips au Maroc: au-delà de la polémique, qui fabrique quoi et qui profite vraiment du marché?
5
Dakhla, le nouveau Far West
6
ONU: quand le veto russe traduit une humiliation et une perte d’autonomie de l’Algérie
7
MINURSO: 340 départs, 13 sites à rendre, l’ONU détaille le démontage de la mission
8
Union africaine: Alger tente de faire de la Commission une annexe de sa diplomatie
Revues de presse

Voir plus