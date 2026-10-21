À Kheng Grou, le cinquième plus grand barrage du Maroc bientôt opérationnel

Le barrage de Kheng Grou, dans la province de Figuig, dont les travaux sont achevés à 91%. (S.Bouchrit/Le360)

Situé à une quarantaine de kilomètres de la commune rurale de Beni Tadjite, dans la province de Figuig, le barrage de Kheng Grou approche de son achèvement. Les travaux affichent un taux d’avancement de 91%, et la mise en service de cet ouvrage, cinquième plus grand barrage du Maroc par sa capacité de stockage, est prévue à la fin du mois de décembre 2026. L’ensemble du chantier devrait, quant à lui, être achevé en mars 2027.

«Le taux d’avancement des travaux atteint actuellement 91%», précise Moulay El Hassan Faiq, chef du projet du barrage de Kheng Grou à la direction de l’ingénierie hydraulique du ministère de l’Équipement et de l’Eau. Le chantier entre ainsi dans sa dernière phase, avec quelques interventions encore nécessaires avant la mise en service de l’ouvrage.

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«Les travaux restants concernent essentiellement la réalisation de 10.000 m³ de béton compacté au rouleau sur la rive droite, au niveau de la crête du barrage, ainsi que la finalisation des équipements électromécaniques en aval et des travaux liés à la vidange de fond», explique le responsable.

Érigé au confluent de l’oued Grou et de quatre affluents, le barrage est construit en béton compacté au rouleau. Il atteint une hauteur d’environ 79 mètres au-dessus des fondations et une longueur de 190 mètres au niveau de la crête. Sa capacité de retenue s’élève à 1,07 milliard de mètres cubes, ce qui le place au cinquième rang national en matière de capacité de stockage. Le coût global du projet est estimé à 1,2 milliard de dirhams.

صور لموقع Le360 من داخل ورش بناء سد "خنك كرو" خامس أكبر سد في المغرب يوم الخميس 15 أكتوبر 2026 نسبة تقدم الأشغال91 في المائة

Inscrit dans le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, lancé par le roi Mohammed VI, le projet vise à renforcer la sécurité hydrique dans la région. Il permettra de recueillir les eaux de pluie et les crues des cours d’eau afin de constituer des réserves et de mieux répondre aux besoins locaux, notamment en période de sécheresse.

L’irrigation, principal enjeu du projet

Au-delà de sa capacité de stockage, le barrage doit permettre d’augmenter significativement les ressources disponibles pour l’agriculture. «La superficie irriguée en aval du barrage passera de 413 à 4.300 hectares», souligne Moulay El Hassan Faiq. Le volume d’eau consacré aux besoins agricoles devrait également progresser de 5 à 30 millions de mètres cubes par an.

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L’ouvrage doit aussi contribuer à sécuriser l’approvisionnement en eau potable des communes situées en aval, qui comptent environ 7.500 habitants. À cela s’ajoute sa contribution attendue à la recharge de la nappe phréatique, un enjeu important pour consolider les ressources hydriques de cette partie de la province de Figuig.

Un chantier aux retombées locales

Les effets attendus du projet ne se limitent pas à la mobilisation des ressources en eau. La route reliant Beni Tadjite au barrage, réalisée dans le cadre du chantier, doit faciliter les déplacements et contribuer au désenclavement des populations. Les infrastructures aménagées pourraient également favoriser le développement d’activités économiques et touristiques dans la zone, ainsi que la création de nouvelles opportunités d’emploi.

Le chantier a déjà généré près de 400.000 journées de travail, selon les données communiquées par les responsables du projet. Cette activité a permis de mobiliser la main-d’œuvre locale et de renforcer ses compétences dans les travaux publics, en particulier dans la construction des barrages.

Avec une capacité de retenue de 1,07 milliard de mètres cubes et un investissement de 1,2 milliard de dirhams, le barrage de Kheng Grou constitue ainsi un ouvrage majeur pour la mobilisation des ressources hydriques dans la province de Figuig. Sa mise en service, attendue à la fin de décembre 2026, doit notamment soutenir l’irrigation, l’approvisionnement en eau potable et la résilience de la région face aux épisodes de sécheresse.