Agadir: avec un taux de remplissage dépassant 83%, le barrage Moulay Abdellah soumis à des tests de vidage préventifs

Les équipes de l’Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa poursuivent leurs mesures préventives en prévision imminente de la saison des pluies, en s’assurant de la sécurité et du bon fonctionnement de l’ensemble des équipements électromécaniques et hydro-mécaniques des barrages relevant de leur ressort territorial, comme c’est le cas pour le barrage Moulay Abdellah situé dans la commune de Tamri, au nord d’Agadir.

Le barrage Moulay Abdellah constitue l’une des infrastructures hydrauliques stratégiques de la région de Souss-Massa, dans la mesure où il approvisionne en eau potable le littoral s’étendant d’Imesouane à Aourir et au Grand Agadir, contribuant ainsi de manière durable à la préservation de la sécurité hydrique de la région, pour une capacité globale de stockage s’élevant à 81,9 millions de mètres cubes.

​Préparation technique et tests préventifs

​Dans ce contexte, Majda Ghada, chargée du service de la gestion et du développement des ressources en eau au sein de la même agence a expliqué dans une déclaration pour Le360 que l’institution veille, au début de chaque année hydrologique — coïncidant avec les mois de septembre et d’octobre —, à programmer des tests globaux pour les équipements électromécaniques et hydro-mécaniques afin de s’assurer de leur état de préparation et de leur bon fonctionnement.

Elle a indiqué que ces opérations sont menées tout au long de l’année en étroite coordination avec la Direction des équipements hydrauliques relevant du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Lire aussi : Barrage de Kheng Grou à Figuig: les travaux atteignent 91%, livraison prévue avant fin 2026

«Ces tests sont exécutés sur le terrain par la société chargée de ces travaux, sous la supervision directe du chef du barrage et des représentants de l’Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa. Les premiers tests de ces installations hydrauliques ont ainsi été lancés au barrage Moulay Abdellah, où un lâcher d’eau contrôlé a été programmé par le biais de la vidange de fond, avec des quantités limitées et sécurisées», précise Majda Ghada.

سد «الأمير مولاي عبد الله» بأكادير يخضع لاختبارات تفريغ استباقية. Le360

​La responsable a souligné que ces lâchers d’eau s’effectuent en coordination étroite et préalable avec les autorités locales concernées, afin de prendre l’ensemble des mesures et dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens et des biens dans les zones situées en aval du barrage. Mis en service en 2002, cet ouvrage s’impose comme l’une des infrastructures hydriques les plus importantes de la région de Souss-Massa, aux côtés d’autres grands barrages implantés dans les provinces de Tiznit, Taroudant et Chtouka Ait Baha.

​Situation confortable et hausse des apports hydriques

​«Le volume de retenue du barrage s’élève actuellement à 68,4 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage dépassant 83,6%» précise Majda Ghada.

​La responsable a aussi mis en relief le fait que le barrage a bénéficié d’apports hydriques importants au cours de l’année hydrologique écoulée (2025/2026), ceux-ci ayant atteint 62,4 millions de mètres cubes, enregistrant ainsi un excédent estimé à 89% par rapport à la saison (2024-2025), et une hausse de 69% en comparaison avec les apports annuels moyens normaux, ce qui renforce le stock hydrique stratégique de la région.