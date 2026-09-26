Politique

Coopération militaire maroco-américaine: fin de l’exercice conjoint «Mantlet 2026» près du barrage Al Wahda

Lors de l’exercice «Maroc Mantlet 2026».

Recherche et sauvetage, riposte médicale ou encore préparation aux menaces chimiques et nucléaires, l’exercice «Maroc Mantlet 2026» s’est achevé sur une démonstration d’interopérabilité entre militaires marocains et américains près du barrage Al Wahda. Les images.

Par Said Kadry
Le 26/09/2026 à 13h15

Des militaires marocains et américains ont achevé l’exercice «Maroc Mantlet 2026» à proximité du barrage Al Wahda, le plus grand ouvrage hydraulique du Maroc, dans la zone de Mjaara, aux environs de Ouazzane.

L’entraînement de terrain a réuni plusieurs partenaires militaires et civils des États-Unis et du Maroc. Les participants ont suivi une formation spécialisée axée sur la préparation aux catastrophes et la réponse aux situations d’urgence.

Lors de l’exercice «Maroc Mantlet 2026».

Selon l’ambassade des États-Unis à Rabat, ce partenariat distingué a associé le Maroc et la Garde nationale de l’Utah. L’exercice s’inscrit dans le programme de partenariat entre États («State Partnership Program»), placé sous l’égide du ministère américain de la Guerre. Il prolonge une coopération bilatérale engagée depuis plus de vingt ans.

D’après la même source, les entraînements ont couvert les opérations de recherche et de sauvetage, la lutte contre les incendies, la réponse médicale et la préparation aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. L’utilisation de technologies modernes a également été mise à l’épreuve. L’ensemble de ces exercices a renforcé la coordination et l’interopérabilité entre les deux armées, consolidant un partenariat solidement établi entre le Maroc et les États-Unis.

Par Said Kadry
Le 26/09/2026 à 13h15
#Coopération militaire#États-Unis#Maroc

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