Barrages: le Maroc vise plus de 24 milliards de m³ de capacité à fin 2027

Le barrage de Kheng Grou, dans la province de Figuig, dont les travaux sont achevés à 91%. (S.Bouchrit/Le360)

La capacité de stockage des barrages du Maroc devrait dépasser 24 milliards de mètres cubes (m³) à fin 2027, selon la note de présentation du projet de loi de finances. Le gouvernement prévoit aussi de lancer la construction d’un nouveau grand barrage et de surélever un second.

On apprend également que huit grands barrages ont été achevés depuis 2020. Ce sont Kaddoussa, Tiddas, Toudgha, Agdez, Fask, Koudiat Borna, M’dez et Rhiss. Ensemble, ils ont apporté 1,89 milliard de m³ de capacité.

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Cinq autres grands barrages ont été mis en eau de manière anticipée, pour une capacité de 746 millions de m³. Ce sont Sakia El Hamra à Laâyoune, Aït Ziat à Al Haouz, Sidi Abbou à Taounate, Béni Azimane à Driouch et Tamri à Agadir. Avec les huit ouvrages achevés, cela fait environ 2,64 milliards de m³ de capacité au total.

14 grands barrages en chantier, six barrages moyens lancés

Le programme prévoit 20 grands barrages. Le programme 2022-2027 table aussi sur 155 petits barrages et barrages collinaires. Vingt-quatre sont achevés et 32 sont en cours de réalisation, soit 56 ouvrages sur 155. Sept chantiers sont conduits en régie, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur. Une trentaine de lancements supplémentaires sont attendus d’ici la fin de 2026.

Les travaux du barrage Kheng Grou, 5ème plus grand du Maroc, affichent un taux d’avancement de 70%. (K.Sabbar/Le360)

L’année verra également le lancement de la construction d’un nouveau grand barrage et la surélévation d’un second. Côté eaux souterraines, 5.059 forages de prospection ont été réalisés entre 2020 et 2025.

Les barrages s’inscrivent dans une logique de transferts entre bassins. La liaison entre le barrage Oued Makhazine et le barrage Dar Khrofa, d’un débit de 3,2 m³ par seconde, sécurise l’alimentation de Tanger. Le transfert des eaux du Sebou vers le Bouregreg, à 15 m³ par seconde, sécurise celle de l’axe Rabat-Casablanca. Un système de suivi en temps réel de la qualité de l’eau est en cours de réalisation sur l’oued Sebou et sur les barrages Idriss Ier, Garde Sebou et Sidi Mohammed Ben Abdellah.

Le projet d’interconnexion des bassins hydrauliques du Sebou et du Bouregreg pour sécuriser l’approvisionnement en eau de l’axe Rabat-Casablanca.

Le gouvernement annonce par ailleurs la révision des lois qui régissent l’affectation et la distribution des eaux des barrages. Cette réforme relève de l’axe consacré à la préservation de la ressource et à la gouvernance.