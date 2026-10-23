Les réserves des barrages gagnent 106 millions de m³ en cinq jours

Les retenues des barrages restent nettement au-dessus de leur niveau du 19 octobre. Le volume stocké passe de 11.229,53 à 11.335,61 millions de m³, soit 106,08 millions de m³ de plus.

Le taux de remplissage national grimpe de 65,95% à 66,57%. Le mouvement ne s’est toutefois pas poursuivi jusqu’au bout. Après 68,48 millions de m³ gagnés entre le 19 et le 20 octobre, puis 21,57 et 20,73 millions les deux jours suivants, les réserves reculent de 4,70 millions de m³ entre le 22 et le 23 octobre.

Sur les 69 ouvrages, 25 affichent un volume supérieur à celui du 19 octobre, 34 sont en baisse et 10 n’ont pas bougé. Les barrages en hausse cumulent 134,75 millions de m³ de gains, contre 28,65 millions de pertes pour les autres.

Mohammed V, Hassan Addakhil et Kadoussa en tête

Le barrage Mohammed V, dans le bassin de la Moulouya, réalise la plus forte progression. Son volume passe de 89,55 à 128,89 millions de m³, soit 39,34 millions de plus. Son taux de remplissage bondit de 54,28% à 78,13%. L’essentiel a été acquis entre le 19 et le 22 octobre, l’ouvrage n’ayant gagné que 0,69 million de m³ lors de la dernière journée.

Dans le Guir-Ziz-Ghris, Hassan Addakhil gagne 23,38 millions de m³ et atteint 73,17%. Kadoussa prend 18,71 millions et passe de 32,16% à 40,51%. Ces apports ont été enregistrés pour la plupart entre le 19 et le 20 octobre. Le bassin avait alors connu un important débit d’eau au niveau de l’oued El Ahmar, en plein centre-ville d’Errachidia, signalé par le système de notification et d’alerte aux crues installé en amont du bassin du Ziz.

Barrage Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 19 oct 2026 Taux au 23 oct 2026 Évolution (points) Volume au 19 oct (Mm³) Volume au 23 oct (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Mohammed V Moulouya 164,96 54,28 % 78,13 % +23,85 89,55 128,89 +39,34 Hassan Addakhil Guir-Ziz-Ghris 287,57 65,04 % 73,17 % +8,13 187,03 210,41 +23,38 Kadoussa Guir-Ziz-Ghris 224,18 32,16 % 40,51 % +8,35 72,09 90,80 +18,71 El Kansera Sebou 204,86 63,92 % 67,96 % +4,04 130,95 139,23 +8,28 Mansour Eddahbi Draâ-Oued Noun 445,27 47,49 % 49,09 % +1,60 211,45 218,60 +7,15 Sidi Mohammed Ben Abdellah Bouregreg 863,42 70,41 % 71,23 % +0,82 607,93 615,03 +7,10 Bin El Ouidane Oum Errbia 1.273,40 80,06 % 80,56 % +0,50 1.019,54 1.025,85 +6,31 Al Massira Oum Errbia 2.649,54 40,50 % 40,72 % +0,22 1.072,98 1.079,00 +6,02 Tiddas Bouregreg 505,77 91,23 % 91,92 % +0,69 461,41 464,91 +3,50 Tamalout Moulouya 47,86 76,31 % 83,09 % +6,78 36,52 39,77 +3,25 Ahmed El Hansali Oum Errbia 697,18 78,30 % 78,69 % +0,39 545,86 548,64 +2,78 Moulay Youssef Oum Errbia 128,56 72,74 % 74,26 % +1,52 93,51 95,47 +1,96 Hassan II Moulouya 353,69 59,29 % 59,74 % +0,45 209,72 211,30 +1,58 Idriss Ier Sebou 1.075,15 74,81 % 74,95 % +0,14 804,34 805,80 +1,46 Tamesna Bouregreg 51,60 76,86 % 79,61 % +2,75 39,66 41,08 +1,42 El Maleh Bouregreg 38,80 53,49 % 54,88 % +1,39 20,76 21,29 +0,53 Imfout Oum Errbia 8,99 11,82 % 16,03 % +4,21 1,06 1,44 +0,38 Agdez Draâ-Oued Noun 244,73 40,29 % 40,43 % +0,14 98,60 98,95 +0,35 Daourat Oum Errbia 5,09 64,20 % 70,54 % +6,34 3,27 3,59 +0,32 Hassan Ier Oum Errbia 229,75 80,71 % 80,85 % +0,14 185,43 185,75 +0,32 Aït Messaoud Oum Errbia 8,80 54,45 % 56,43 % +1,98 4,79 4,97 +0,18 Toudgha Guir-Ziz-Ghris 36,53 8,74 % 9,16 % +0,42 3,19 3,35 +0,16 Ben Abdelkrim Khattabi Loukkos 10,52 34,82 % 36,00 % +1,18 3,66 3,79 +0,13 Mechraa Hammadi Moulouya 4,67 70,20 % 72,23 % +2,03 3,28 3,38 +0,10 Sultan Moulay Ali Cherif Draâ-Oued Noun 280,18 21,10 % 21,12 % +0,02 59,12 59,16 +0,04

El Kansera, dans le Sebou, gagne 8,28 millions de m³ et passe de 63,92% à 67,96%. Mansour Eddahbi progresse de 7,15 millions, à 49,09%. Sidi Mohammed Ben Abdellah prend 7,10 millions, à 71,23%, et Bin El Ouidane 6,31 millions, à 80,56%. Al Massira gagne 6,02 millions de m³ et atteint 40,72%. Tiddas ajoute 3,50 millions et dépasse 91%, tandis que Tamalout prend 3,25 millions, à 83,09%.

Cinq bassins en hausse, quatre en baisse

Par bassin, la Moulouya gagne 44,24 millions de m³ et passe de 65,81% à 72,11%. Mohammed V explique près de 90% de cette hausse. Le Guir-Ziz-Ghris suit avec 42,25 millions de m³ et la plus forte progression en points, de 47,84% à 55,55%, soit 7,71 points de plus.

L’Oum Errbia prend 17,97 millions de m³ et atteint 58,89%. Le Bouregreg gagne 12,56 millions, à 77,58%, et le Draâ-Oued Noun 7,54 millions, à 37,83%.

Quatre bassins reculent. Le Sebou perd 7,54 millions de m³ et passe à 76,38%. Le Loukkos cède 7,39 millions, à 73,99%. Le Souss-Massa perd 1,84 million, à 46,92%, et le Tensift 1,71 million, à 74,14%.

Le barrage Oued El Makhazine. (S.Kadry/Le360)

Al Wahda et Dar Khrofa en repli continu

Le recul tient surtout à deux grands ouvrages. Al Wahda, le plus grand barrage du pays, perd 15,68 millions de m³ en cinq jours, avec une baisse chaque jour, et passe de 79,61% à 79,16%. Dar Khrofa, dans le Loukkos, cède 4,83 millions et recule de 84,24% à 83,22%. Les deux ouvrages concentrent plus de 70% des pertes. Le 23 octobre, ils pèsent à eux seuls 5,59 millions de m³ de baisse, soit plus que le repli national de la journée.

Au 23 octobre, le taux de remplissage national de 66,57% se compare à 31,72% à la même date en 2025. L’écart atteint près de 35 points. Tous les bassins restent au-dessus de leur niveau de l’an dernier. L’Oum Errbia passe de 9,79% à 58,89%, la Moulouya de 28,91% à 72,11% et le Souss-Massa de 16,99% à 46,92%. Les écarts sont les plus faibles dans le Guir-Ziz-Ghris (47,13% en 2025, 55,55% aujourd’hui) et le Draâ-Oued Noun (28,52% contre 37,83%).

Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 19 oct 2026 Taux au 23 oct 2026 Évolution (points) Volume au 19 oct (Mm³) Volume au 23 oct (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Taux au 23 oct 2025 Écart avec 2025 (points) Sebou 5.370,33 76,52 % 76,38 % -0,14 4.109,31 4.101,77 -7,54 42,70 % +33,68 Oum Errbia 5.003,37 58,53 % 58,89 % +0,36 2.928,35 2.946,32 +17,97 9,79 % +49,10 Loukkos 1.956,55 74,37 % 73,99 % -0,38 1.455,11 1.447,72 -7,39 44,93 % +29,06 Bouregreg 1.473,39 76,73 % 77,58 % +0,85 1.130,49 1.143,05 +12,56 46,53 % +31,05 Draâ-Oued Noun 1.048,18 37,11 % 37,83 % +0,72 388,97 396,51 +7,54 28,52 % +9,31 Souss-Massa 722,83 47,18 % 46,92 % -0,26 341,03 339,19 -1,84 16,99 % +29,93 Moulouya 701,49 65,81 % 72,11 % +6,30 461,63 505,87 +44,24 28,91 % +43,20 Guir-Ziz-Ghris 548,28 47,84 % 55,55 % +7,71 262,31 304,56 +42,25 47,13 % +8,42 Tensift 203,17 74,98 % 74,14 % -0,84 152,33 150,62 -1,71 42,38 % +31,76 Total national 17.027,59 65,95 % 66,57 % +0,62 11.229,53 11.335,61 +106,08 31,72 % +34,85

Rappelons que le programme gouvernemental 2026-2031, présenté devant le Parlement le 19 octobre, prévoit la réalisation d’environ 400 ouvrages hydrauliques. Le chiffre regroupe des petits barrages, des barrages collinaires et des installations de collecte des eaux pluviales, destinés notamment aux zones arides, semi-arides, montagneuses et oasiennes.

Les travaux du barrage Kheng Grou, 5ème plus grand du Maroc, affichent un taux d’avancement de 70%. (K.Sabbar/Le360)

Le programme comprend aussi six nouvelles stations de dessalement, qui doivent porter à 1,8 milliard de m³ le volume d’eau mobilisable d’ici 2031. Il prévoit enfin la deuxième tranche du transfert entre bassins, qui acheminera l’eau du Bouregreg vers l’Oum Errbia, au niveau d’Al Massira. Ce barrage a gagné 6,02 millions de m³ depuis le 19 octobre et affiche 40,72% de remplissage.